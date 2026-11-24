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Leipzig Lens maçı 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve tabii Spor'dan canlı yayınlanacak. Leipzig Lens maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta, nerede oynanacak ve Leipzig Lens maçı canlı izle seçenekleri neler sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

LEİPZİG LENS MAÇI HANGİ KANALDA?

Leipzig ile Lens arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması tabii Spor'dan naklen yayınlanacak. Türkiye'de Şampiyonlar Ligi yayın hakları TRT'de bulunuyor ve maçlar TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden ekrana geliyor.

TABİİ SPOR KANAL NUMARASI KAÇ?

tabii Spor, Turkcell TV+ platformunda 75. kanaldan izlenebiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmeniz önerilir.

LEİPZİG LENS MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Leipzig Lens maçını internetten canlı izlemek isteyenler tabii'nin mobil uygulamasını, akıllı TV uygulamasını veya web sitesini kullanabilir. Karşılaşma, tabii Spor yayın akışında yer alacak.

LEİPZİG LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leipzig Lens maçı 24 Kasım 2026 Salı günü yerel saatle 21.00 (Almanya saati), Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftası kapsamında oynanacak.

LEİPZİG LENS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Leipzig şehrinde bulunan Red Bull Arena stadyumunda oynanacak.

Leipzig iç saha maçlarını Red Bull Arena'da oynuyor. Lens ise taraftarıyla ünlü bir kulüp olarak Almanya deplasmanından olumlu sonuçla dönmeyi hedefliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5. HAFTANIN PROGRAMI

Lig aşamasının 5. haftası 24 ve 25 Kasım tarihlerinde oynanacak. Salı akşamı Galatasaray Aston Villa ve Bodø/Glimt LASK Linz maçları Türkiye saatiyle 20.45'te, Arsenal Borussia Dortmund, Real Madrid PSV, Manchester City Napoli, Feyenoord Porto, Leipzig Lens, Slovan Bratislava Real Betis ve Como AEK maçları ise 23.00'te başlayacak.