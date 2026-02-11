Le Mans Galatasaray maçı hangi kanalda, Le Mans Basket Galatasaray MCT Technic maçı nereden CANLI izlenir?

Le Mans Basket Galatasaray MCT Technic maçı için geri sayım başladı. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, Le Mans Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak ve Le Mans Basket Galatasaray MCT Technic maçı nereden canlı izlenir sorularına yanıt arıyor. İşte maçın yayın saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri…

LE MANS BASKET – GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Le Mans Basket ile Galatasaray MCT Technic mücadelesiyle devam ediyor. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Le Mans Basket – Galatasaray MCT Technic maçını canlı izlemek isteyen sporseverler, TRT Spor Yıldız'a birçok platform üzerinden erişebiliyor. Kanal; Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapıyor.

LE MANS BASKET – GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ GÜN?

FIBA Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Le Mans Basket – Galatasaray MCT Technic karşılaşması, 11 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

LE MANS BASKET – GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

LE MANS BASKET – GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Le Mans Basket ile Galatasaray MCT Technic'i karşı karşıya getirecek FIBA Şampiyonlar Ligi maçı, Fransa'nın Le Mans kentinde bulunan Antares Salonu'nda oynanacak.