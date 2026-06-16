Laz Vampir Tirakula filmi ne zaman, nerede çekildi? Laz Vampir Tirakula filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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LAZ VAMPİR TİRAKULA FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ? OYUNCULARI VE KONUSU

Türk komedi ve fantastik türünü bir araya getiren Laz Vampir Tirakula, hem konusu hem de Karadeniz mizahını vampir efsanesiyle harmanlamasıyla dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Film hakkında “ne zaman çekildi, nerede çekildi, oyuncuları kim ve konusu ne?” soruları izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor.

LAZ VAMPİR TİRAKULA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Laz Vampir Tirakula filmi 2012 yılında çekilmiş ve aynı yıl içerisinde vizyona girmiştir. Çekim sürecinin yaz aylarında tamamlandığı ve filmin 14 Aralık 2012 tarihinde sinemalarda gösterime girdiği bilinmektedir.

LAZ VAMPİR TİRAKULA NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Hikâyenin önemli bölümleri İstanbul’da geçerken, bazı sahnelerin ise Trabzon ve çevresinde çekildiğine dair bilgiler bulunmaktadır. Bu nedenle yapım, hem Karadeniz atmosferini hem de büyük şehir yaşamını bir arada yansıtmaktadır.

LAZ VAMPİR TİRAKULA OYUNCULARI KİMLER?

Filmin kadrosunda Levent Sülün, Wilma Elles, Alp Korkmaz, Seymen Aydın, Meral Kaplan, Veysel Diker, Tuğba Melis Türk ve Serkan Genç gibi isimler yer almaktadır. Ayrıca farklı karakterlerle birçok yardımcı oyuncu da yapımda rol almıştır.

LAZ VAMPİR TİRAKULA KONUSU NEDİR?

Film, Drakula efsanesinin Karadenizli bir taksi şoförü olan Dursun’un bedenine girmesiyle başlayan absürt ve fantastik olayları konu alır. Yüzyıllardır süren vampir hikâyesi, Karadeniz mizahıyla birleşerek komediye dönüşür.

Drakula’nın yeniden dirilmesi, onu avlayan karakterlerin ortaya çıkması ve olayların modern İstanbul’da gelişmesiyle hikâye giderek daha karmaşık ve eğlenceli bir hal alır. Vampir efsanesi, yerel kültür ve komedi unsurlarıyla yeniden yorumlanır.