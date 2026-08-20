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KYK burs başvuruları ne zaman? KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı? 2026-2027 burs ve kredi ücreti ne kadar?

KYK burs başvuruları ne zaman? KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı? 2026-2027 burs ve kredi ücreti ne kadar?
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GSB'nin 2026-2027 eğitim öğretim dönemi yurt başvuru tarihlerini açıklamasının ardından gözler KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman? KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı? 2026-2027 burs ve kredi ücreti ne kadar? İşte detaylar...

GSB'nin 2026-2027 eğitim öğretim dönemi yurt başvuru tarihlerini duyurmasının ardından üniversite öğrencileri KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı, başvurular ne zaman başlayacak? İşte 2026-2027 KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin merak edilenler.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversite öğrencilerinin 2026-2027 eğitim öğretim yılında yararlanmak istediği KYK burs ve öğrenim kredisi için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yeni dönem takvimi duyurulduğunda başvuru tarihleri netleşecek.

Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayında başlaması bekleniyor. Kesin tarih ise GSB'nin yapacağı açıklamayla belli olacak.

2026-2027 BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için ödenecek KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları henüz açıklanmadı.

2026 yılında uygulanan aylık ödeme tutarları şöyleydi:

Ön lisans ve lisans: 4.000 TL

Yüksek lisans: 8.000 TL

Doktora: 12.000 TL

Yeni eğitim döneminde burs ve kredi miktarlarında yapılacak değişiklik GSB tarafından açıklanacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, başvuru takviminin açıklanmasının ardından e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin kişisel ve eğitim bilgilerini eksiksiz ve doğru şekilde girmesi gerekiyor. GSB, başvuruların değerlendirilmesinde öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgileri dikkate alıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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