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Kutsi kiminle evli? Sevda Sönmez ile evlenen Kutsi kimdir, kaç yaşında?

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Kutsi kiminle evli? Sevda Sönmez ile evlenen Kutsi kimdir, kaç yaşında?
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Kutsi kiminle evli? Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, 15 Kasım 2026 akşamından beri Sevda Sönmez ile evli; çift sade bir törenle nikâh kıydı, şahit AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram oldu. Kutsi kaç yaşında? Gerçek adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan sanatçı 53 yaşında ve bu onun üçüncü evliliği; daha önce Sinem Bayraktutar ve Sibel Ülker ile evlenmişti.

Kutsi, bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez ile 15 Kasım 2026 akşamı evlendi. Aile üyelerinin ve yakın arkadaşların katıldığı, gösterişten uzak bir törenle kıyılan nikâh, şarkıcının hayatındaki üçüncü evlilik oldu.

KUTSİ KİMİNLE EVLİ?

Kutsi, Sevda Sönmez ile evli. Nikâh şahitliğini AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram yaptı; Bayram sosyal medya hesabından çifti kutladı, şahitlik yapmaktan mutlu olduğunu yazdı ve mesajını "Allah mesut etsin" diye bitirdi. Törenden fotoğraflar da aynı akşam paylaşıldı.

KUTSİ KAÇ YAŞINDA?

Kutsi 53 yaşında. 16 Mart 1973'te doğan sanatçı, önümüzdeki mart ayında 54'üne girecek.

KUTSİ KİMDİR?

Kutsi'nin gerçek adı Ahmet Kutsi Karadoğan. Ayrancı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu ve lise yıllarında şan dersi aldı. Üniversitede mimarlık okumaya başladıysa da müzikle daha fazla uğraşabilmek için okulu yarıda bıraktı.

İlk albümü Aşk Payını Aldı 2000'de çıktı. Beş yıl sonra Sana Ne geldi. Şarkıcılığın yanında oyunculuk da yapan Kutsi'yi geniş kitleler en çok televizyon dizilerinden tanıyor.

KUTSİ KAÇ EVLİLİK YAPTI?

Kutsi üç evlilik yaptı. İlk eşi Sinem Bayraktutar ile 2008'de evlendi; çift yedi yıl sonra, 2015'te boşandı. Bu evlilikten iki kızı var.

İkinci eşi Sibel Ülker ile 10 Mart 2021'de Gaziantep'te evlendi. Bu evlilik 2023'te bitti. Sevda Sönmez, şarkıcının üçüncü eşi.

KUTSİ NERELİ?

Kutsi Malatyalı. 1973'te Malatya'da dünyaya geldi.

KUTSİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kutsi, Doktorlar, Kahramanlar, Huzur Sokağı, Beyaz Yalan, Kalbimdeki Deniz, Benim Adım Melek ve Annemizi Saklarken dizilerinde oynadı. Oyunculuğa 2006'da Doktorlar ile başladı ve orada Levent Atahanlı'yı canlandırdı. Kalbimdeki Deniz'de Mirat Yavuz, Benim Adım Melek'te Halil Şirhan oldu. Annemizi Saklarken'de ise Hande Doğandemir'le başrolü paylaştı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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