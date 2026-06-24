Kut Sarpyener neden öldü, Prof. Dr. Kut Sarpyener kimdir?

Türk akademisinin önemli isimlerinden biri olan Prof. Dr. Kut Sarpyener’in vefatı sonrası gözler hayat hikâyesine çevrildi. “Kut Sarpyener kimdir, neden öldü?” soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasına girerken, başarılı akademisyenin bilim dünyasına katkıları ve ölümüne ilişkin detaylar merak ediliyor.

ORTOPEDİ DÜNYASININ DUAYENİ KUT SARPYENER HAYATINI KAYBETTİ

Türk ortopedi, travmatoloji ve sporcu sağlığı camiasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Kut Sarpyener, 91 yaşında hayatını kaybetti. Akademi dünyasında uzun yıllar boyunca yaptığı çalışmalarla tanınan Sarpyener’in vefatı, tıp camiasında büyük üzüntü yarattı. Cenaze töreni ve anma programına ilişkin detaylar da netleşti.

ORTOPEDİ CAMİASINDA BÜYÜK KAYIP

Marmara Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Kut Sarpyener, Türkiye’de ortopedi ve travmatoloji alanının gelişimine önemli katkılar sunmuş isimler arasında yer alıyordu. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği ile Anadoluhisarı Spor Akademisi’nde üstlendiği başkanlık görevleriyle de tanınan Sarpyener, meslek hayatı boyunca çok sayıda öğrenci ve akademisyene rehberlik etti.

AİLESİNDEN GELEN TIBBİ MİRASI DEVAM ETTİ

Prof. Dr. Kut Sarpyener’in, Türkiye’de ortopedi ve travmatoloji alanının kurucularından kabul edilen Münir Ahmet Sarpyener’in oğlu olduğu biliniyor. Ailesinden gelen bilimsel mirası sürdüren Sarpyener, hem akademik çalışmaları hem de yetiştirdiği öğrencilerle alanında iz bırakan isimler arasında gösteriliyordu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Prof. Dr. Kut Sarpyener için 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 10.00’da Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü’nde bir anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından Sarpyener’in cenazesi, öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

TIP CAMİASINDA DERİN ÜZÜNTÜ

Sarpyener’in vefatı sonrası akademi ve sağlık camiasından birçok isim taziye mesajları paylaşırken, Türk ortopedi dünyasının önemli bir değerini kaybettiği ifade edildi. Uzun yıllar boyunca sürdürdüğü akademik çalışmaları ve katkılarıyla hatırlanacak olan Prof. Dr. Kut Sarpyener’in vefatı, öğrencileri ve meslektaşları tarafından büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.