Kuruluş Orhan 22. bölüm Full HD izle! Kuruluş Orhan yeni bölüm neden yayınlanmadı? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından biri olan Kuruluş Orhan, yeni bölüm beklentisi içerisindeki izleyicileri bu hafta ekran karşısında farklı bir yayın akışıyla karşılaştı. Normal şartlarda 22 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanması beklenen yeni bölüm, kanalın yayın planında yapılan değişiklik nedeniyle ekrana gelmedi. Peki, Kuruluş Orhan yeni bölüm neden yayınlanmadı? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar...

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Son olarak 21. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi, 22. bölümüyle büyük bir merak uyandırırken, yayın akışındaki bu değişiklik sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun bir sorgu trafiğine neden oldu. Özellikle “Kuruluş Orhan yeni bölüm neden yayınlanmadı?” sorusu kısa sürede en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Resmî yayın akışına göre, ATV ekranlarında bu hafta futbolseverleri yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşma yayınlandı. Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi, prime time kuşağında yayınlanarak dizinin planlanan saatini değiştirdi. Bu durum nedeniyle Kuruluş Orhan 22. bölüm yayını ertelendi.

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Elde edilen bilgilere göre Kuruluş Orhan dizisinin 22. bölümü, bir haftalık aranın ardından 29 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Böylece dizinin takipçileri, yeni bölüm için kısa bir bekleyiş sürecinin ardından tekrar ekran başına geçebilecek.