Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filmi oyuncuları kim, konusu ne? Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filmini izleyecek olanların merak ettiği Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit konusu nedir, Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit oyuncuları kimler ve Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit özeti gibi konuları inceliyoruz.

KURTULUŞ GÜNÜ: YENİ TEHDİT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit, insanlığın dünya dışı bir istilaya karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. İlk filmde yaşanan büyük savaşın üzerinden yıllar geçtikten sonra, uzaylı tehdit çok daha güçlü bir şekilde geri dönüyor. Dünya, gelişmiş savunma sistemlerine rağmen yeni bir yıkım dalgasıyla karşı karşıya kalırken, insanlık bir kez daha hayatta kalmak için birleşmek zorunda kalıyor.

KURTULUŞ GÜNÜ: YENİ TEHDİT OYUNCULARI KİMLER?

Filmin kadrosunda Will Smith’in yer almadığı bu yapımda, başrolleri Liam Hemsworth, Jeff Goldblum ve Bill Pullman gibi isimler üstleniyor. Eski ve yeni karakterlerin bir araya geldiği filmde, insanlığın kurtuluş mücadelesi farklı kahramanlar üzerinden anlatılıyor.

KURTULUŞ GÜNÜ: YENİ TEHDİT NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film, 2015 yılında çekilmiş ve 2016 yılında vizyona girmiştir. Yapım süreci büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilmiş, özellikle New Mexico ve Avustralya gibi farklı lokasyonlar çekim alanı olarak kullanılmıştır.

KURTULUŞ GÜNÜ: YENİ TEHDİT NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımın çekimleri ağırlıklı olarak ABD’nin çeşitli eyaletlerinde yapılırken, bazı sahneler uluslararası platolar ve özel stüdyolarda tamamlanmıştır. Geniş ölçekli görsel efekt çalışmaları da filmde önemli bir yer tutmaktadır.