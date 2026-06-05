Haberler

Kurtarıcı filmi ne zaman, nerede çekildi, Kurtarıcı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Kurtarıcı filmi ne zaman, nerede çekildi, Kurtarıcı filmi oyuncuları kim, konusu ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kurtarıcı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kurtarıcı konusu, özeti ve Kurtarıcı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kurtarıcı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kurtarıcı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kurtarıcı filmini izleyecek olanların merak ettiği Kurtarıcı konusu nedir, Kurtarıcı oyuncuları kimler ve Kurtarıcı özeti gibi konuları inceliyoruz.

KURTARICI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Orijinal adı “The Salvation” olan ve Türkiye’de “Kurtarıcı” ismiyle bilinen film, 2014 yılında çekilmiş ve aynı yıl uluslararası film festivallerinde gösterim yapmıştır. Western türündeki yapım, güçlü atmosferi ve intikam temasıyla dikkat çekmiştir.

KURTARICI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, ağırlıklı olarak Güney Afrika Cumhuriyeti’nde çekilmiştir. Geniş çöl alanları ve western atmosferine uygun doğal platolar, filmin dönem hissini güçlendiren en önemli unsurlar arasında yer almıştır. Görsel yapısı, klasik Amerikan western filmlerini andıran bir estetik sunmaktadır.

KURTARICI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin başrolünde Mads Mikkelsen yer almaktadır. Kadroda ayrıca şu isimler bulunmaktadır:

• Eva Green

• Jeffrey Dean Morgan

• Eric Cantona

Güçlü oyuncu kadrosu, filmin dramatik yapısını daha da etkileyici hale getirmiştir.

KURTARICI FİLMİ KONUSU NE?

Film, ailesinin intikamını almak zorunda kalan eski bir askerin hikâyesini konu alır. Baş karakter, ailesini öldüren suçluları bulup adaleti kendi yöntemleriyle sağlamaya çalışırken, küçük bir kasabada büyük bir çatışmanın fitilini ateşler. Western atmosferi içinde geçen hikâye, intikam ve adalet temalarını sert bir dille işler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üç katılım bankası birleşiyor
Kılıçdaroğlu MYK'yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti

A takımını yeniden topladı, grup toplantısı için kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

Daha 25 yaşındaydı! Diri diri yandı
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Ve bomba patladı! Galatasaray milli yıldızı transfer ediyor
Sibel Kekilli'nin düğün dansı ve gelinliği çok konuşuldu

Sessiz sedasız evlenen ünlü oyuncu pistte döktürdü
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler

Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi TBMM'ye sunuldu