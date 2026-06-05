Kurtarıcı filmi ne zaman, nerede çekildi, Kurtarıcı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kurtarıcı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kurtarıcı filmini izleyecek olanların merak ettiği Kurtarıcı konusu nedir, Kurtarıcı oyuncuları kimler ve Kurtarıcı özeti gibi konuları inceliyoruz.

KURTARICI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Orijinal adı “The Salvation” olan ve Türkiye’de “Kurtarıcı” ismiyle bilinen film, 2014 yılında çekilmiş ve aynı yıl uluslararası film festivallerinde gösterim yapmıştır. Western türündeki yapım, güçlü atmosferi ve intikam temasıyla dikkat çekmiştir.

KURTARICI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, ağırlıklı olarak Güney Afrika Cumhuriyeti’nde çekilmiştir. Geniş çöl alanları ve western atmosferine uygun doğal platolar, filmin dönem hissini güçlendiren en önemli unsurlar arasında yer almıştır. Görsel yapısı, klasik Amerikan western filmlerini andıran bir estetik sunmaktadır.

KURTARICI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin başrolünde Mads Mikkelsen yer almaktadır. Kadroda ayrıca şu isimler bulunmaktadır:

• Eva Green

• Jeffrey Dean Morgan

• Eric Cantona

Güçlü oyuncu kadrosu, filmin dramatik yapısını daha da etkileyici hale getirmiştir.

KURTARICI FİLMİ KONUSU NE?

Film, ailesinin intikamını almak zorunda kalan eski bir askerin hikâyesini konu alır. Baş karakter, ailesini öldüren suçluları bulup adaleti kendi yöntemleriyle sağlamaya çalışırken, küçük bir kasabada büyük bir çatışmanın fitilini ateşler. Western atmosferi içinde geçen hikâye, intikam ve adalet temalarını sert bir dille işler.