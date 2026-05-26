Kurban ibadeti, İslam dünyasında hem manevi hem de sosyal yönü güçlü olan önemli bir ibadet olarak kabul edilmektedir. Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii mezhebine göre sünnet kabul edilen kurban ibadetini vekalet yoluyla gerçekleştirmek isteyenler, özellikle “kurban vekaleti nasıl verilir” ve “kurban vekaleti verirken ne denir” sorularına yanıt aramaktadır.

KURBAN VEKALETİ NEDİR?

Kurban vekaleti, kurban kesme sorumluluğunun başka bir kişiye veya kuruma devredilmesi anlamına gelir. Bu yöntem sayesinde kişi, kurbanını kendi kesmese bile ibadetini eksiksiz şekilde yerine getirmiş olur.

Kurban vekaleti verildiği zaman kişi kurbanı kendisi kesmediği gibi kesim esnasında kurban alanında olma zorunluluğu da bulunmaz. Ayrıca kurbanını doğrudan hayır kurumlarına bağışlamak isteyen vatandaşlar çeşitli kurumlara da vekalet verebilmektedir.

Bu süreçte en önemli husus, niyetin doğru yapılması ve vekaletin açık bir şekilde ifade edilmesidir. Vekalet verilen kişi veya kurum, bu ibadeti İslami kurallara uygun şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdür.

KURBAN VEKALETİ VERİRKEN NE DENİR?

Kurban vekaleti verirken kullanılan sözler, ibadetin niyet boyutunu ifade ettiği için oldukça önemlidir. Vekalet veren kişinin hayvanı kestireceği kişiye "Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim" demesi ve kalben niyet etmesi gerekmektedir.

Eğer kurbanı da başkasına aldıracaksa, kurbanı alacak kimse de, kesmeyi bilmediği için başkasına kestirecekse, "Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim" der.

VEKALETTE NİYET VE DİNİ HÜKÜM

Kurban ibadetinde niyet, vekaletin en önemli unsurlarından biridir. İslam hukukuna göre ibadetlerin geçerli olabilmesi için kişinin kalben niyet etmesi gerekir. Sözlü olarak vekalet verilirken kullanılan ifadeler bu niyeti destekler.

Hanefi mezhebine göre kurban kesmek vacip kabul edildiğinden, vekalet süreci daha dikkatli yürütülürken; Şafii mezhebine göre sünnet olarak değerlendirilen bu ibadet, yine de büyük bir titizlikle yerine getirilmektedir.