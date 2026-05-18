Kurban kesecek kişi tıraş olabilir mi?

Kurban kesecek kişi tıraş olabilir mi sorusu, Kurban Bayramı öncesinde en çok araştırılan dini konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar, kurban ibadeti öncesinde kişisel bakım ve traş işlemlerinin dini açıdan uygun olup olmadığını öğrenmek için kaynaklara yöneliyor. Özellikle kurban kesiminden önce saç ve sakal tıraşı olmanın hükmü merak ediliyor.

Kurban kesimi öncesi tıraş olmak caiz mi sorusu, bayram yaklaşırken gündeme gelen dini sorular arasında öne çıkıyor. Kurban ibadetini yerine getirecek kişiler, hem ibadetin geçerliliği hem de sünnet uygulamaları hakkında doğru bilgiye ulaşmak istiyor. Bu kapsamda kurban kesecek kişinin tıraş olup olamayacağı konusu sıkça araştırılıyor.

KURBAN KESECEK KİŞİ TIRAŞ OLABİLİR Mİ?

Hacda kurban kesmeden önce saç tıraşı olana ceza gerekir mi?

Hacda Akabe cemresine taş atmak, kurban kesmek ve saç tıraşı olmak arasında sırayı gözetmenin hükmü ihtilaflıdır. Bu sıraya uymak, İmam Ebû Hanîfe’ye göre vaciptir; dolayısıyla sıralamanın bozulması dem (koyun veya keçi kesmek) gerektirir. İmam Ebû Yûsuf, İmam Muhammed ve diğer mezhep imamlarına göre ise sünnettir. Bu sıraya uyulmaması hâlinde herhangi bir ceza gerekmez. (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/154) Günümüzdeki zorluklar dikkate alındığında bu görüşle amel etmenin uygun olacağı söylenebilir.

Osman DEMİR
