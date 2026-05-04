Kurban Bayramı tatili yaklaşırken gözler resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. 2025 yılı bayram takvimi kapsamında hem kamu çalışanları hem de özel sektör çalışanları tatil planlarını netleştirmeye çalışıyor. Mevcut takvim ve hükümet gündemindeki değerlendirmeler, tatil süresine ilişkin iki farklı senaryoyu öne çıkarıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olur mu? Bayram tatili uzatıldı mı? Detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2025 yılı Kurban Bayramı’nın 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edileceği biliniyor. Bayramdan önceki gün olan 26 Mayıs Salı ise arefe günü olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda resmi takvime göre Kurban Bayramı tatili mevcut durumda 5,5 gün olarak hesaplanıyor.

Bayramın günlere dağılımı şu şekilde şekilleniyor:

26 Mayıs Salı: Arefe günü (yarım gün)

27 Mayıs Çarşamba: Bayramın 1. günü

28 Mayıs Perşembe: Bayramın 2. günü

29 Mayıs Cuma: Bayramın 3. günü

30 Mayıs Cumartesi: Bayramın 4. günü

Bu mevcut planlamaya göre kamu çalışanları için toplam tatil süresi 5,5 gün olarak öne çıkıyor. Ancak hafta sonu ile birleşen takvim yapısı nedeniyle birçok kişi tatil planlarını daha uzun süreli senaryolara göre hazırlıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı konusu kamuoyunda en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Henüz bu konuda yapılmış resmi ve kesin bir açıklama bulunmuyor.

Mevcut değerlendirmelere göre, 9 günlük tatil ihtimali, Pazartesi gününün de idari izin kapsamına alınmasıyla mümkün olabiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda tatil planlaması şu şekilde genişleyebiliyor:

Arefe günü ile başlayan süreç

Bayram günlerinin tamamı

Bayram sonrası Pazartesi gününün de tatil ilan edilmesi

Bu durumda toplam tatil süresi 9 güne kadar uzayabiliyor.

Bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı’nda konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantı sonrasında ise Kurban Bayramı tatil süresine ilişkin resmi açıklamanın yapılabileceği ifade ediliyor.