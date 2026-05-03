Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı, ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? SON DAKİKA! Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman?

2026 Kurban Bayramı tatili hakkında merak edilen tüm detaylar netleşiyor! Bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman başlayacak ve hangi tarihe kadar devam edecek? Özellikle tatilini uzatmayı planlayanlar için önemli bir soru var, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı. Ersoy, “9 günlük tatil turizm açısından olumlu olur ancak bu karar kabinede değerlendirilecek” dedi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2026 Kurban Bayramı için tarih ve tatil süresi netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre, Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Bayramın başlangıcından önceki gün olan Arefe (Arife) günü, 26 Mayıs Salı günü olup, bu tarih öğleden sonra yarım gün resmi tatil olacak.

Kurban Bayramı, 4 gün sürecek ve resmi tatil günleri şu şekilde sıralanıyor:

26 Mayıs 2026 Salı: Arefe Günü (Yarım Gün Tatil)

27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

Resmi takvime göre toplamda 4,5 gün süren bir tatil söz konusu. Ancak, bazı bölgelerde çalışanların Pazartesi ve Salı sabahı idari izinli olmaları durumunda, tatil süresi 9 güne kadar uzayabilir. Bu durum, özellikle hafta içi yoğun çalışacak vatandaşlar için tatil planlarını uzatmak adına önemli bir fırsat sunuyor.

Bayram tatilinin hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle, tatil planları yapmak isteyen vatandaşlar için uzun bir dinlenme fırsatı doğuyor. Henüz hükümet tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, tatil süresinin 9 gün olabileceği ihtimali, özellikle tatil ve seyahat planlarını erkenden yapacaklar için dikkatle takip ediliyor.

Kurban Bayramı’na 2026’da yaklaşık 24 gün kaldı ve birçok kişi şimdiden tatil planlarını yapmaya başladı. Bayramda tatil yapmayı düşünenler, bayram süresince hem ibadetlerini yerine getirecek hem de sevdikleriyle bir araya gelecek.