KüçükÇiftlik Park İstanbul’un kültür, müzik ve festival yaşamında önemli bir yere sahip olan açık hava etkinlik alanlarından biri olarak öne çıkar. Şehrin merkezinde konumlanması, farklı ulaşım seçeneklerine kolay erişim sağlaması ve geniş kapasitesi sayesinde hem büyük konser organizasyonları hem de tematik festivaller için sıkça tercih edilen bir mekândır. Peki, KüçükÇiftlik Park kaç kişilik, kapasitesi ne? KüçükÇiftlik Park nerede, nasıl gidilir? Detaylar...

KÜÇÜKÇİFTLİK PARK KAÇ KİŞİLİK KAPASİTESİ NE?

KüçükÇiftlik Park yaklaşık 9.000 metrekarelik geniş bir açık alan üzerine kurulmuştur ve bu özelliği sayesinde İstanbul’un en büyük açık hava etkinlik alanları arasında yer alır. Mekânın kapasitesi organizasyonun türüne göre değişmekle birlikte, özellikle konser ve festival gibi büyük ölçekli etkinliklerde 17.000 kişiye kadar ulaşabilmektedir. Bu durum, alanın hem teknik altyapısının hem de sahne düzeninin yüksek katılımcı kapasitesine uygun şekilde tasarlandığını gösterir. Açık hava yapısı sayesinde kalabalık etkinliklerde bile hareket alanı korunur ve izleyici deneyimi daha konforlu hale gelir.

KÜÇÜKÇİFTLİK PARK NEREDE?

KüçükÇiftlik Park İstanbul’un merkezi bölgelerinden Maçka’da, Şişli ile Beşiktaş ilçelerinin kesişim noktasında yer alır.

KÜÇÜKÇİFTLİK PARK'A NASIL GİDİLİR?

KüçükÇiftlik Park ulaşım açısından İstanbul’un en erişilebilir etkinlik alanlarından biri olarak öne çıkar. Metro, otobüs, vapur ve yürüyüş gibi birçok alternatifle kolayca ulaşım sağlanabilir. Metro ile ulaşımda M2 hattı üzerinden Osmanbey veya Taksim duraklarında inildiğinde kısa bir yürüyüşle Maçka yönüne gidilerek etkinlik alanına ulaşmak mümkündür. Vapur ile Beşiktaş’a gelen ziyaretçiler ise kısa bir otobüs yolculuğu ya da yürüyüş ile KüçükÇiftlik Park’a rahatlıkla erişebilir. Otobüs hatları da Şişli, Taksim ve Beşiktaş arasında sık çalıştığı için özellikle etkinlik günlerinde yoğun şekilde tercih edilir. Ayrıca Nişantaşı ve Maçka Parkı üzerinden yapılan yürüyüş rotası, hem keyifli hem de oldukça pratik bir alternatif sunar.