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Kübra Balcan kimdir? Doğanın Kanunu dizisinin Vera'sı Kübra Balcan kaç yaşında, nereli?

Kübra Balcan kimdir? Doğanın Kanunu dizisinin Vera'sı Kübra Balcan kaç yaşında, nereli?
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Doğanın Kanunu dizisinde hayat verdiği Vera karakteriyle izleyicilerin dikkatini çeken Kübra Balcan, başarılı performansıyla gündeme geldi. Dizinin ilgi gören karakterlerinden Vera'yı canlandıran oyuncunun yaşamı, kariyeri ve biyografisi merak edilirken, "Kübra Balcan kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

Star TV'nin ilgiyle takip edilen yapımlarından Doğanın Kanunu dizisinde Vera karakterine hayat veren Kübra Balcan, izleyicilerin en çok konuştuğu isimler arasında yer aldı. Dizideki performansıyla beğeni toplayan oyuncunun yaşı, memleketi, eğitim hayatı ve kariyer yolculuğu araştırılmaya başlandı. Kübra Balcan kimdir? Doğanın Kanunu dizisinin Vera'sı Kübra Balcan kaç yaşında, nereli? İşte başarılı oyuncu hakkında merak edilenler...

KÜBRA BALCAN KİMDİR?

Kübra Balcan, 27 Mart 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk oyuncudur. Oyunculuk eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Bölümü'nde tamamlayan Balcan, televizyon dizileri ve sahne projelerinde yer alarak kariyerini sürdürmektedir. Son dönemde rol aldığı yapımlarla dikkat çeken oyuncu, başarılı performansıyla adından söz ettirmektedir.

KÜBRA BALCAN KAÇ YAŞINDA?

27 Mart 1992 doğumlu olan Kübra Balcan, 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

KÜBRA BALCAN NERELİ?

Kübra Balcan, İstanbul doğumludur. Eğitimini de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Bölümü'nde tamamlamıştır.

KÜBRA BALCAN'IN KARİYERİ

Kübra Balcan, oyunculuk kariyerinde televizyon dizileri ve sahne projelerinde yer alarak deneyim kazandı. Rol aldığı yapımlarda sergilediği performansla dikkat çeken oyuncu, özellikle Gönül Dağı dizisindeki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

2026 yılında Star TV'de yayın hayatına başlayan Doğanın Kanunu dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Kübra Balcan, bu projeyle kariyerine yeni bir halka ekledi. Romantik komedi türündeki dizideki performansıyla dikkat çeken oyuncu, televizyon dünyasındaki çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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