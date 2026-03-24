Kubilay Kaan Kundakçı cinayet olayı nedir, kaç kişi tutuklandı, kimler tutuklandı? Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu

İstanbul Ümraniye'de yaşanan Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti, genç futbolcunun hayatını kaybetmesiyle ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında birden fazla şüpheli gözaltına alınırken, bazı isimlerin tutuklanması dikkat çekti. Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kaç kişi tutuklandı, hangi isimler tutuklandı ve Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun olaydaki rolleri neydi? Detaylar haberin devamında...

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYET OLAYI NEDİR?

19 Mart 2026'da İstanbul Ümraniye'de meydana gelen olay, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıyı kapsıyor. İddiaya göre, rapçi Vahap Canbay ve arkadaşı Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyo önüne gitti. Bu sırada olay yerine çakarlı araçlarla gelen şüpheliler, grubun bulunduğu araca ateş açtı. Saldırı sonucu 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYET OLAYINDA KİMLER TUTUKLANDI?

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şunlar: Aleyna Kalaycıoğlu, türkücü İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve diğer 4 şüpheli.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYET OLAYINDA KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

Toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 7'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol veya serbest bırakıldı.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI NEDEN ÖLDÜ?

Kubilay Kaan Kundakçı, olay yerine gelen şüpheliler tarafından aracına açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.