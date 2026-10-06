KPSS P1, P2, P3 farkı ne, atamalarda hangi puan kullanılır?

Kpss sonuçlarını inceleyen adaylar, sonuç belgesindeki puan türlerinin ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışıyor. "P1 ve P2 puanı nerede kullanılır, P3 neden daha yaygın, hangi puan türüyle atama yapılır?" soruları adayların gündeminde öne çıkıyor. KPSS puan türleri arasındaki farklar ve atamalarda kullanılan puanlara ilişkin ayrıntılar haberimizde.

KPSS P1, P2, P3 FARKI NE, ATAMALARDA HANGİ PUAN KULLANILIR?

2026 KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim'de açıklanacak olmasıyla birlikte adayların kafasını en çok karıştıran konulardan biri puan türleri oldu. Sonuç belgesinde yer alan P1, P2 ve P3 puanlarının ne anlama geldiği ve atamalarda hangisinin kullanıldığı, özellikle ilk kez sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor.

P1, P2 VE P3 PUANLARI NASIL HESAPLANIR?

P1, P2 ve P3 puanlarının üçü de KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki başarıya göre hesaplanıyor. Puan türleri arasındaki fark, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine verilen ağırlıklardan kaynaklanıyor. P3 puanında bu iki alan eşit ağırlıkta değerlendirilirken, P1 ve P2 puanlarında testlerden biri diğerine göre daha ağır basıyor.

ATAMALARDA HANGİ PUAN KULLANILIR?

Lisans mezunlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesinde en yaygın kullanılan puan türü P3. Memur, VHKİ ve pek çok mesleki kadroya yapılan merkezi yerleştirmeler büyük ölçüde P3 puanıyla gerçekleştiriliyor. Kurumların kendi yaptığı alımlarda da en sık aranan puan türü P3 oluyor.

P1 VE P2 NEREDE KULLANILIR?

P1 ve P2 puanları, P3'e göre çok daha sınırlı alanlarda kullanılıyor. Bazı kurumlar, kendi alım ilanlarında bu puan türlerinden birini başvuru şartı olarak belirleyebiliyor. Bu nedenle adayların başvurmak istedikleri ilanlarda hangi puan türünün istendiğine dikkat etmesi gerekiyor.

A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK PUANLARI

Lisans düzeyinde P1, P2 ve P3 dışında başka puan türleri de bulunuyor. A grubu kadrolar için Alan Bilgisi testlerinin sonuçlarıyla hesaplanan puanlar, öğretmen adayları için ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ni de içeren puan türleri kullanılıyor.

PUAN TÜRÜ SEÇİMİNE DİKKAT

Tercih ve başvuru aşamasında adayların, ilan ya da kılavuzda belirtilen puan türünü dikkatle kontrol etmesi gerekiyor. Yanlış puan türüyle yapılan başvurular geçersiz sayılabiliyor.