Haberler

KPSS 3004, 3222, 3188 nitelik kodu nedir?

KPSS 3004, 3222, 3188 nitelik kodu nedir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KPSS 3188, 3004, 3222 nitelik kodu nedir? KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu yayınlandı. Tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodları arasından KPSS 3004, 3222, 3188 nitelik kodu nedir merak edildi. Peki, KPSS 3004 nitelik kodu nedir? Ayrıca memur adayları KPSS 3188, 3222 nitelik kodu nedir araştırıyor. İşte KPSS 3004, 3222, 3188 nitelik kodu anlamı...

Tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodları arasından KPSS 3004, 3222, 3188 nitelik kodu nedir merak edildi. Peki, KPSS 3004 nitelik kodu nedir? Ayrıca memur adayları KPSS 3188, 3222 nitelik kodu nedir araştırıyor. Detaylar...

KPSS 3004 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS 3004 nitelik kodu: Ön lisans düzeyinde belirli bir programı ifade eden kodlardan biri (genelde "belirli önlisans programı" anlamında kullanılır; örneğin Sosyal Güvenlik, Adalet vb.).

Kılavuzda Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun olmak koşulu yer almaktadır.

KPSS 3004, 3222, 3188 nitelik kodu nedir?

KPSS 3188 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS 3188 nitelik kodu: Benzer şekilde başka bir belirli bölümün nitelik kodudur; hangi programa karşılık geldiği kılavuzdan doğrudan okunmalıdır.

Kılavuzda Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak koşulu yer almaktadır.

KPSS 3004, 3222, 3188 nitelik kodu nedir?

KPSS 3222 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS 3222 nitelik kodu: Lisans/önlisans/ortaöğretim düzeyinde belirli bölüm kodunu temsil eden nitelik kodlarından biridir (örneğin mezun olunan program şartı).

Kılavuzda Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSS 3004, 3222, 3188 nitelik kodu nedir?

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok
Konya'daki apartman faciasında kritik rapor: Bodrum duvarları ince yapılmış

Konya'daki facia göz göre göre gelmiş! Rapordaki bir detay korkunç
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde

Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı

Ünlü şarkıcıya klip çekimi sırasında at çarptı
Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası

Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası
title