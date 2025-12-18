Tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodları arasından KPSS 3004, 3222, 3188 nitelik kodu nedir merak edildi. Peki, KPSS 3004 nitelik kodu nedir? Ayrıca memur adayları KPSS 3188, 3222 nitelik kodu nedir araştırıyor. Detaylar...

KPSS 3004 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS 3004 nitelik kodu: Ön lisans düzeyinde belirli bir programı ifade eden kodlardan biri (genelde "belirli önlisans programı" anlamında kullanılır; örneğin Sosyal Güvenlik, Adalet vb.).

Kılavuzda Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun olmak koşulu yer almaktadır.

KPSS 3188 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS 3188 nitelik kodu: Benzer şekilde başka bir belirli bölümün nitelik kodudur; hangi programa karşılık geldiği kılavuzdan doğrudan okunmalıdır.

Kılavuzda Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak koşulu yer almaktadır.

KPSS 3222 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS 3222 nitelik kodu: Lisans/önlisans/ortaöğretim düzeyinde belirli bölüm kodunu temsil eden nitelik kodlarından biridir (örneğin mezun olunan program şartı).

Kılavuzda Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.