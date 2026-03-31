Kosova Türkiye muhtemel 11'ler! Kosova Türkiye maç kadrosunda kimler var, ilk 11'ler açıklandı mı?

"Kosova - Türkiye muhtemel 11'ler belli oldu mu?" sorusu, Priştine'deki dev randevu öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın, 2026 Dünya Kupası biletini alabilmek için sahaya süreceği stratejik kadro netleşmeye başladı.

AY-YILDIZLI EKİPTE HEDEF DÜNYA KUPASI VİZESİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı tek golle geçerek dev bir adım atan A Milli Futbol Takımımız, finalde Kosova ile eşleşti. 24 yıllık turnuva hasretini dindirmek isteyen milliler, Priştine deplasmanında sahaya çıkacak. Futbolseverler şimdiden arama motorlarında "Kosova-Türkiye maç kadrosu" ve "Kosova-Türkiye muhtemel 11'ler" başlıklarını yoğun şekilde araştırmaya başladı. Vincenzo Montella'nın bu tarihi randevuda tercih edeceği taktik diziliş, Ay-yıldızlı ekibin turnuvadaki kaderini belirleyecek.

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dünya Kupası bileti için son engel olan play-off final müsabakası, 31 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı dev maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak olan bu kritik mücadele, TV8 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU VE SON DURUM

Teknik Direktör Vincenzo Montella, Türkiye’yi dünya sahnesine taşımak için 28 kişilik iddialı bir kadro kurdu. İşte Ay-yıldızlıların geniş aday kadrosu:

KALECİ : Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.

DEFANS : Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Merih Demiral.

ORTA SAHA: Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Atakan Karazor.

FORVET : Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Deniz Gül, Kenan Yıldız.

Romanya Karşısındaki İlk 11: Uğurcan, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper.

KOSOVA MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU VE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Alman teknik adam Franco Foda yönetimindeki Kosova, sahasında tarih yazmak istiyor. Kadrosunda Beşiktaşlı Milot Rashica ve Süper Lig'den tanınan Vedat Muriqi gibi etkili isimleri barındıran Kosova'nın kadro yapısı oldukça dirençli.

KALECİ : Arijanet Muric, Visar Bekaj, Amir Saipi.

DEFANS : Hadergjonaj, Aliti, Krasniqi, Dellova, Hajrizi, Vojvoda, Gallapeni, Hajdari.

ORTA SAHA: Rexhbeçaj, Muslija, Edon Zhegrova, Valon Berisha, Veldin Hoxha, Emërllahu.

FORVET : Milot Rashica, Albion Rrahmani, Fisnik Asllani, Ermal Krasniqi, Vedat Muriqi, Zabërgja.

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kritik final öncesinde her iki takımın da sahaya süreceği başlangıç kadroları netleşmeye başladı. İşte sahadaki muhtemel dizilişler:

TÜRKİYE MUHTEMEL 11:

Kaleci : Uğurcan Çakır

Savunma : Zeki Çelik, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu

Orta Saha: İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler

Hücum : Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız

KOSOVA MUHTEMEL 11:

Kaleci : Arijanet Muric

Savunma : Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari

Orta Saha: Muslija, Rexhbeçaj, Veldin Hodza, Milot Rashica

Forvet : Fisnik Asllani, Vedat Muriqi