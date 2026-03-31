Türk futbolu için tarihi gün geldi çattı! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın akşam Kosova deplasmanına konuk oluyor. Millilerimiz için sadece bir final değil, aynı zamanda 649. maç olma özelliği taşıyan bu karşılaşma, ay-yıldızlı bayrağımızı dünya sahnesine taşıma yolundaki son engel. Kosova Türkiye maçı nerede, hangi şehirde, hangi statta oynanıyor?

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası yolunda kritik bir viraja giren A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu dev mücadele, TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanırken, dijital platform kullanıcıları için Exxen üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek. Milli gururumuzun bu zorlu sınavı, naklen ve kesintisiz olarak izleyiciyle buluşacak.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI TV8 CANLI İZLEME BİLGİLERİ VE FREKANSLARI

Müsabakayı televizyon başında şifresiz izlemek isteyen taraftarlar, TV8 kanalına şu platformlar üzerinden ulaşabilirler:

Digiturk: 28. Kanal

D-Smart: 28. Kanal

Kablo TV: 34. Kanal

Tivibu: 31. Kanal

Turkcell TV+: 29. Kanal

Vodafone TV: 28. Kanal

Ayrıca, Türksat uydusu üzerinden veya kanalın resmi internet sitesi aracılığıyla maçı canlı ve ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI EXXEN CANLI YAYIN DETAYLARI

Dijital yayıncılığın adresi olan Exxen, Kosova ile Türkiye arasındaki bu heyecan dolu randevuyu internet üzerinden şifreli olarak ekranlara taşıyacak. Exxen aboneleri, akıllı TV'ler, tabletler veya bilgisayarlar üzerinden maçı yüksek çözünürlükte izleme imkanına sahip olacaklar.

KOSOVA-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası elemeleri kapsamındaki bu heyecan verici karşılaşma, 31 Mart Salı günü oynanacak. Tüm Türkiye'nin kilitlendiği bu maç, ay-yıldızlı ekibimizin turnuva yürüyüşü için büyük önem arz ediyor.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Priştine'den gelecek canlı yayın heyecanı Türkiye saati ile tam 21:45'te başlayacak. Maç öncesi analizler ve kadro detayları ise yayıncı kuruluşların özel programlarıyla maç saatinden hemen önce izleyiciye sunulacak.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası Elemeleri Final müsabakasına ev sahipliği yapacak olan şehir Priştine. Kosova ve Türkiye'nin kozlarını paylaşacağı bu büyük buluşma, kentin en önemli spor merkezlerinden biri olan Stadiumi Fadil Vokrri (Fadil Vokrri Stadyumu) çimlerinde gerçekleşecek.