Kosova Avrupa Birliği üyesi mi, Kosova AB'de mi?

Kosova AB’de mi? Avrupa kıtasındaki siyasi ve ekonomik birlikler arasında Kosova’nın konumu, hem bölgesel hem de uluslararası boyutta dikkat çekiyor. Kosova’nın Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili resmi durumu, süregelen müzakereler ve geleceğe dair planlar haberimizde ele alınıyor.

KOSOVA AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ Mİ?

Kosova Avrupa Birliği (AB) üyesi değildir ve şu an için AB’de yer almamaktadır. 15 Aralık 2022’de resmi olarak AB üyeliği için başvuruda bulunan Kosova, halen “potansiyel aday ülke” statüsünde bulunuyor. Ancak 1 Ocak 2024 itibarıyla AB ile yapılan vize serbestisi anlaşması sayesinde Kosova vatandaşları Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilmektedir.

KOSOVA-AB İLİŞKİLERİ: ÜYELİK VE TANINMA SORUNU

Kosova’nın AB üyeliği süreci, Sırbistan ile ilişkilerin normalleşmesine ve ülke içi reformlara bağlı olarak uzun bir süreç gerektirebilir. Ülkenin bağımsızlığı, AB üyesi beş ülke (İspanya, Romanya, Slovakya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs) tarafından henüz tanınmadığı için üyelik süreci ek zorluklarla karşı karşıyadır.

AB İLE YAPILAN ANLAŞMALAR VE VİZE SERBESTİSİ

Kosova ile AB arasında 1 Nisan 2016’da yürürlüğe giren İstikrar ve Ortaklık Anlaşması, iki taraf arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin temelini oluşturuyor. Ayrıca 1 Ocak 2024 itibarıyla Kosova vatandaşları vizesiz seyahat hakkına kavuşarak Schengen ülkelerine kolay erişim sağlayabiliyor.

KOSOVA’NIN BAĞIMSIZLIK DURUMU

Kosova, 2008 yılında Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan etmiş ancak bu bağımsızlık bazı ülkeler tarafından tam olarak tanınmamıştır. Uluslararası arenada tam tanınma eksikliği, hem AB üyeliği hem de diplomatik ilişkiler açısından Kosova için önemli bir engel oluşturmaktadır.