Konyaspor Türkiye Kupasını kazanırsa ne oluyor, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir Konyaspor Avrupa kupalarına nereden katılıyor?

Türkiye Kupası finali yaklaşırken Avrupa kupalarına katılım hesapları yeniden gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. “Konyaspor Türkiye Kupası’nı kazanırsa ne oluyor, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir Avrupa kupalarına nereden katılıyor?” sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde merak ediliyor. Finalin sonucu, Süper Lig sıralamasıyla birlikte UEFA biletlerinin dağılımını da doğrudan etkiliyor.

Konyaspor’un Türkiye Kupası’nı kazanması halinde Avrupa kupalarındaki tablo tamamen değişebilir. Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir için UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yolculuğu farklı senaryolara göre şekillenirken, gözler kupa finalinden çıkacak sonuca çevrildi.

SÜPER LİG’DE AVRUPA HESAPLARI YENİDEN KARIŞTI

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun sonuna yaklaşılırken Avrupa kupalarına katılım senaryoları büyük ölçüde netleşse de Türkiye Kupası finali tüm dengeleri değiştirebilecek kritik bir faktör olarak öne çıkıyor. Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak final, sadece kupayı değil, Avrupa biletlerinin dağılımını da doğrudan etkileyecek.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI AVRUPA PLANLARINI ETKİLEMİYOR

Ligi zirvede tamamlayan Galatasaray doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılırken, ikinci sıradaki Fenerbahçe ise eleme turlarından Avrupa macerasına başlayacak. Türkiye Kupası sonucu, bu iki takımın Şampiyonlar Ligi yolculuğunu etkilemiyor ancak diğer Avrupa bileti dağılımını tamamen yeniden şekillendiriyor.

KONYASPOR KAZANIRSA AVRUPA TABLOSU DEĞİŞECEK

Konyaspor’un Türkiye Kupası’nı kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi bileti doğrudan yeşil-beyazlı ekibe gidecek. Bu senaryoda Trabzonspor Avrupa Ligi’nde daha erken eleme turlarından başlamak zorunda kalırken, Beşiktaş Konferans Ligi 2. eleme turuna gerileyecek.

TRABZONSPOR KAZANIRSA BEŞİKTAŞ RAHATLIYOR

Trabzonspor’un kupayı kazanması halinde ise Avrupa biletleri yukarı yönlü değişiyor. Bordo-mavili ekip Avrupa Ligi Play-Off turuna yükselirken, Beşiktaş bir üst eleme turuna çıkarak avantaj elde ediyor. Bu senaryoda Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turundan Avrupa sahnesine katılıyor.

BAŞAKŞEHİR İÇİN KRİTİK FIRSAT

Başakşehir, Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonuca göre Avrupa kupalarına katılım hakkını kesinleştirecek. Özellikle Trabzonspor senaryosunda tur atlama şansı artan turuncu-lacivertliler, Avrupa sahnesine erken bir başlangıç yapabilir.

FİNAL SONRASI AVRUPA HARİTASI NETLEŞECEK

Türkiye Kupası finalinin tamamlanmasıyla birlikte Trendyol Süper Lig ekiplerinin UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yolculuğu kesinlik kazanacak. Futbolseverler ise hangi takımın hangi eleme turundan başlayacağını büyük merakla bekliyor.

