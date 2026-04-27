Konyaspor Trabzonspor muhtemel 11'ler ve maç kadroları açıklandı mı?

Karşılaşma saatine doğru resmi kadroların açıklanmasıyla birlikte net 11’ler de belli olacak. Taraftarlar, özellikle formda oyuncuların ilk 11’de olup olmayacağını yakından takip ederken, teknik ekiplerin son antrenman performanslarına göre sürpriz tercihler yapabileceği konuşuluyor. Maç öncesi gelişmeler ve kesinleşen kadrolar açıklandığında, tüm detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

KONYA’DA KRİTİK RANDEVU

Trendyol Süper Lig’de son haftalarda aldığı beraberliklerle zirve yarışında yara alan Trabzonspor, zorlu Konyaspor deplasmanına çıkıyor. Bordo-mavililer, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında kaybettiği puanların ardından yeniden çıkış ararken, ev sahibi Konyaspor ise iç sahadaki form grafiğini sürdürmenin peşinde.

TRABZONSPOR ÜST SIRALARDA TUTUNMAK İSTİYOR

Karadeniz ekibi ligde oynadığı 30 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 65 puan topladı ve 3. sırada yer alıyor. Attığı 57 gole karşılık kalesinde 32 gol gören Trabzonspor, özellikle hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.

KONYASPOR ORTA SIRALARDAN YUKARIYI HEDEFLİYOR

Tümosan Konyaspor ise 30 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 37 puan topladı. 38 gol atan yeşil-beyazlı ekip, kalesinde ise 41 gole engel olamadı. İç sahada yakaladığı çıkış, bu maç öncesi en önemli kozlarından biri olarak öne çıkıyor.

REKABETTE TRABZONSPOR ÖNDE

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 49 karşılaşmada Trabzonspor’un üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer 25 galibiyet alırken, Konyaspor 12 kez sahadan galip ayrıldı. 12 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.

EKSİKLER VE KART SINIRINDAKİ İSİMLER

Trabzonspor’da sakatlıkları süren Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu ve Stefan Savic bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Andre Onana, Ernest Muci, Ozan Tufan ve Wagner Pina sarı kart sınırında bulunuyor. Konyaspor’da ise Jevtovic, Adzouana, Bahadır Güngördü, Berkan Kutlu, Guilherme ve Arif Boşluk kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

MAÇIN DETAYLARI VE İSTATİSTİKLER

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve hakem Halil Umut Meler tarafından yönetilecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İstatistiklere bakıldığında Konyaspor’un son dönemde iç sahada yükselen formu, Trabzonspor’un ise deplasmandaki puan kayıpları dikkat çekiyor.

Muhtemel 11'ler:

Tümosan Konyaspor: Deniz, Andzouana, Nagalo, Adil, Arif, Jevtovic, Melih, Deniz, Diogo, Olaigbe, Kramer

Trabzonspor : Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Ozan, Tm Jabol, Zubkov, Oulai, Felipe, Onuachu