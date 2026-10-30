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Konyaspor Galatasaray maçını kim anlatıyor? Konyaspor Galatasaray maçı spikeri kim?

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Konyaspor Galatasaray maçını kim anlatıyor? Konyaspor Galatasaray maçı spikeri kim? Haber Videosunu İzle
Konyaspor Galatasaray maçını kim anlatıyor? Konyaspor Galatasaray maçı spikeri kim?
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Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında lider Galatasaray, bu akşam deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı ekran başından takip edecek futbolseverler, maçın yayın bilgilerinin yanı sıra “Konyaspor Galatasaray maçını kim anlatıyor?” ve “maçın spikeri kim?” sorularına da yanıt arıyor.

Konyaspor – Galatasaray maçını beIN Sports 1 ekranlarında spiker Murat Yenersoy anlatacak. Karşılaşma bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda başlayacak. İşte Konyaspor – Galatasaray maçının spikeri, yayın bilgileri ve hakem kadrosu.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇINI KİM ANLATIYOR?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmayı beIN Sports 1’de Murat Yenersoy anlatacak. beIN Sports’un deneyimli spikerlerinden Yenersoy, Süper Lig’in önemli maçlarında mikrofon başında yer alıyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Maç şifreli yayınlanacağı için izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Mücadele, beIN Sports’un dijital platformu TOD üzerinden de abonelikle internetten izlenebilecek.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Konya’daki Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yapacak, dördüncü hakem ise Ömer Tolga Güldibi olacak. VAR’da Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Alan Kijas, AVAR’da ise Davut Dakul Çelik görev yapacak.

GALATASARAY’DA SON DURUM

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı’dan cezası nedeniyle yararlanamayacak. Ailevi sebeplerle takımla birlikte Konya’ya gitmeyen Victor Osimhen’in ise maç günü kafileye katılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, ligde 22 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı beIN Sports üzerinden izlenmesi öneriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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