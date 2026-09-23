Konuşanlar yeni sezon ne zaman başlıyor, Konuşanlar hangi platformda yayınlanıyor?

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Konuşanlar hangi platformda yayınlanıyor, yeni sezon ne zaman başlayacak? Her bölümüyle izleyicileri güldüren ve konukların renkli hikâyeleriyle dikkat çeken programın yeni sezon yayın takvimi gündemdeki yerini koruyor. Peki Konuşanlar yeni sezon ne zaman başlıyor ve program hangi platform üzerinden izlenebiliyor? İşte merak edilen detaylar...

KONUŞANLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hasan Can Kaya'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Konuşanlar programının yeni sezon tarihi belli oldu. Sezon arasının ardından ekranlara dönmeye hazırlanan programın takipçileri, “Konuşanlar yeni bölüm bu hafta mı?”, “Konuşanlar yeni sezon ne zaman başlıyor?” ve “Konuşanlar hangi platformda yayınlanıyor?” sorularına yanıt arıyor.

Yeni sezon için belirlenen yayın tarihi yaklaşırken programın hangi platformda izleyiciyle buluşacağı da netleşti. İşte Konuşanlar yeni sezon başlangıç tarihi, yayın günü ve yeni platformu hakkında merak edilenler...

KONUŞANLAR YENİ BÖLÜM BU HAFTA MI?

Konuşanlar'ın yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Program, sezon arasının ardından yeni sezonuyla 2 Ekim 2026 Cuma günü izleyici karşısına çıkacak.

Bu nedenle 23-27 Eylül haftasında yeni bölüm bekleyen izleyiciler, programın yeni sezon başlangıç tarihini takip edecek. Konuşanlar, ekim ayının ilk günlerinde yeni bölümleriyle yeniden ekranlarda olacak.

KONUŞANLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Konuşanlar'ın yeni sezonu 2 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak. Hasan Can Kaya'nın sunduğu program, sezon arasının ardından yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşacak.

Yeni sezon başlangıç tarihi eylül ayında duyurulurken, programın takipçileri de yayın tarihi için araştırmalarını sürdürüyor. Böylece Konuşanlar'ın yeni sezonu ekim ayının ilk cuma günü başlayacak.

KONUŞANLAR HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Konuşanlar, yeni sezonda Disney+ platformunda yayınlanacak. Program daha önce Exxen üzerinden izleyiciyle buluşurken, yeni sezonla birlikte yayın platformunda değişikliğe gidildi.

Hasan Can Kaya, Ağustos 2025'te yaptığı açıklamada programın yeni sezonda Exxen'de devam etmeyeceğini ve başka bir platformda yayınlanacağını duyurmuştu. Yeni sezonda Konuşanlar'ın adresi Disney+ olacak.

KONUŞANLAR YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Konuşanlar'ın yeni sezon başlangıç tarihi 2 Ekim 2026 Cuma olarak açıklandı. Programın önceki yayın düzeninde yeni bölümler cuma günleri izleyiciyle buluşuyordu.

Yeni sezonun da cuma günü başlaması planlanırken, sonraki haftalara ilişkin kesin yayın takviminin Disney+ tarafından yapılacak duyurularla netleşmesi bekleniyor.

KONUŞANLAR NEREDEN İZLENİR?

Konuşanlar'ın yeni sezon bölümleri Disney+ üzerinden izlenebilecek. Programın yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyicilerin Disney+ platformundaki güncel yayın takvimini takip etmesi gerekiyor.

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar, 2 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak yeni sezonuyla birlikte yeni yayın dönemine Disney+ üzerinden devam edecek.