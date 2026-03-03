Koçarlı Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Özgür Arıcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Koçarlı Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısı, gündeme damga vuran olaylarla başladı. Meclis üyeleri arasında yaşanan hararetli tartışmalar sırasında Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Meclis Üyesi Cevat Olgun'a yönelik sert tepkisiyle dikkat çekti. Olay sırasında Özgür Arıcı, sözlü atışmanın ardından Cevat Olgun'a küfredip salondan dışarı çıkarılması için zabıtayı çağırdı. Peki, Özgür Arıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ÖZGÜR ARICI KİMDİR?

Özgür Arıcı, 1981 yılında Aydın'ın Koçarlı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yerel iş dünyasında aktif bir rol oynayan Arıcı, hem girişimci kimliği hem de sivil toplum kuruluşlarındaki faaliyetleri ile tanınmaktadır.

Arıcı'nın özellikle yerel ekonomi ve ticaret alanındaki deneyimleri, onu Koçarlı Belediye Başkanlığı görevine hazırlayan önemli unsurlar arasında yer almaktadır. İlçede sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen projeler geliştirmeyi hedefleyen Arıcı, hem iş dünyasında hem de siyasette aktif bir profil çizmiştir.

ÖZGÜR ARICI KAÇ YAŞINDA?

1981 doğumlu olan Özgür Arıcı, 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır. Orta yaşın dinamizmini taşıyan Arıcı, genç ve aktif bir belediye başkanı olarak Koçarlı'da yerel yönetimde yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekmektedir.

Yaşı ve tecrübesi, belediye yönetiminde stratejik kararlar almasına ve ilçenin kalkınması için uzun vadeli projeler üretmesine imkan tanımaktadır.

ÖZGÜR ARICI NERELİ?

Özgür Arıcı, Aydın ilinin Koçarlı ilçesinde doğup büyümüştür. Yerel kökeni, hem halkla olan ilişkilerini güçlendirmekte hem de ilçenin ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlamasına katkı sağlamaktadır.

Koçarlı doğumlu olması, Arıcı'nın bölgeye dair derin bir bilgiye sahip olmasını ve yerel sorunlara pratik çözümler üretebilmesini mümkün kılmaktadır.