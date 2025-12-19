Kocaelispor Antalyaspor hangi kanalda? Kocaelispor Antalyaspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Kocaelispor Antalyaspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kocaelispor Antalyaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kocaelispor Antalyaspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Kocaelispor Antalyaspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

KOCAELİSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor Antalyaspor maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Kocaelispor Antalyaspor maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecek. Ayrıca karşılaşma TOD TV'den de yayınlanacak.

KOCAELİSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaelispor Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.