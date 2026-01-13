Kocaeli okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Kocaeli'de okul yok mu (KOCAELİ VALİLİĞİ)?

Meteoroloji uyarılarının ardından "14 Ocak Çarşamba Kocaeli'de okul yok mu?" sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Kocaeli okullar tatil mi sorusu öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, Kocaeli Valiliği'nin eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğine dair yapacağı açıklama yakından takip ediliyor.

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli'de Yağmur Geliyor: Sıcaklıklar Artıyor, Rüzgâr Zaman Zaman Kuvvetlenecek

Kocaeli'de bu akşam saatlerinden itibaren hava parçalı bulutlu seyrederken, gece saatlerinden sonra yağmur etkili olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte yağışlı hava yer yer etkisini sürdürecek.

Saatlik Hava Durumu:

Salı günü 21.00–24.00 saatleri arasında Kocaeli'de hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı -1 derece olarak ölçülürken, nem oranı yüzde 90 seviyelerinde seyredecek.

Gece yarısından sonra hava hızla ısınacak. 24.00–03.00 saatleri arasında hava çok bulutlu, sıcaklık 4 derece olacak. Çarşamba günü sabaha karşı itibarıyla yağmur etkisini göstermeye başlayacak. 03.00–09.00 saatleri arasında sıcaklık 5–6 derece, nem oranı ise yüzde 80'in üzerinde olacak.

Çarşamba günü öğle saatlerinde yağış etkisini kaybederken çok bulutlu hava hâkim olacak. 12.00–15.00 saatleri arasında sıcaklık 9 dereceye kadar yükselecek. Bu saatlerde rüzgârın saatte 30 km hıza kadar çıkması bekleniyor.

Öğleden sonra hava parçalı bulutlu seyrederken, akşam ve gece saatlerinde yeniden çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık akşam saatlerinde 6–8 derece aralığında olacak.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini:

Meteoroloji tahminlerine göre Kocaeli'de önümüzdeki 5 gün boyunca yağışlı hava aralıklarla etkisini sürdürecek.

14 Ocak Çarşamba: Yağmurlu, en düşük -1, en yüksek 9 derece

15 Ocak Perşembe: Az bulutlu, en düşük 5, en yüksek 15 derece

16 Ocak Cuma: Yağmurlu, en düşük 8, en yüksek 10 derece

17 Ocak Cumartesi: Yağmurlu, en düşük 6, en yüksek 8 derece

18 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu, en düşük 3, en yüksek 4 derece

Yetkililer, özellikle yağışla birlikte kaygan zemin, yer yer kuvvetli rüzgâr ve pazar günü beklenen karla karışık yağmur nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.