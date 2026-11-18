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Kobra Murat'ın sağlığı iyi değil. Roman düğünlerinin tanınan terzisi ve şarkıcısı, 18 Kasım 2026'da bugüne kadar 13 ameliyat geçirdiğini, çok yorulduğunu ve kendini ölüme yakın hissettiğini anlattı; sevenlerinden dua istedi.

Gerçek adı Murat Divandiler olan sanatçı, en büyük isteğinin torununun düğününü görmek olduğunu söyledi. Yolda ya da sahnede ölmek istemediğini, insanların onu neşeli ve renkli biri olarak hatırlamasını dilediğini de ekledi.

KOBRA MURAT'A NE OLDU?

Kobra Murat, son açıklamasında "Çok kötüyüm yavrum" diyerek 13 ameliyat geçirdiğini ve çabuk yorulduğunu söyledi. Birçok arkadaşını kaybettiğini anlatan sanatçı, "Dualarınız benimle olsun" diye seslendi.

Sağlık sorunları Aralık 2023'te başlamıştı. Belçika dönüşü fenalaşan Kobra Murat'ın kalın bağırsağında yırtık oluştuğu, buradan sızan enfeksiyonun vücuduna yayıldığı açıklandı. Doktorların ölüm riski taşıdığını söylediği ameliyattan önce sevenlerinden helallik istedi. Saatler süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı, durumu düzelince taburcu oldu.

KOBRA MURAT KİMDİR?

Kobra Murat, İstanbul Balat'ta terzilik yapan ve Roman düğünlerinin aranan modacısı olarak bilinen bir şarkıcı. Gerçek adı Murat Divandiler. Sanatçı, 2024'te Turnike yarışmasına da konuk oldu.

KOBRA MURAT NERELİ?

Kobra Murat, İstanbul'un Balat semtinde yaşıyor. Babası, dedesi ve dedesinin babası da Balat'ta doğdu.

KOBRA MURAT'IN EŞİ KİM?

Kobra Murat'ın eşinin adı Emine. Çift, konfeksiyonda çalışırken tanışıp evlendi. Üç çocukları var ve Kobra Murat aynı zamanda dede.

KOBRA MURAT HANGİ ŞARKILARI SÖYLEDİ?

Kobra Murat'ın Roman Show adlı bir albümü var. Albümde Yakadan Paçaya Kalite, Ye Paranı ve Köftemiz şarkıları yer alıyor. Cansever'le birlikte söylediği Geliyor Havalı Geliyor, Çukur dizisinde kullanıldı.