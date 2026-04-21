'Kobra Murat öldü mü' haberleri neden gündem oldu? Murat Divandiler mi öldü, Murat Gemli mi öldü? Manisalı Kobra Murat kim?

“ Kobra Murat öldü mü” haberleri, internet üzerinde yayılan asılsız iddialar ve sosyal medya söylentileri nedeniyle yeniden gündeme taşındı. Kamuoyunda kafa karışıklığına yol açan bu paylaşımlar sonrası, Kobra Murat’ın sağlık durumu ve hakkında çıkan haberlerin gerçekliği araştırılmaya başlandı.

KOBRA MURAT ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada yayılan “Kobra Murat öldü mü?” iddiaları kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Paylaşımlar sonrası birçok kişi, “Kobra Murat” lakabıyla tanınan Murat Divandiler’in hayatını kaybettiğini düşündü. Ancak ortaya çıkan bilgiler, vefat eden kişinin farklı bir isim olduğunu gösterdi.

KOBRA MURAT HAKKINDA YANLIŞ ANLAŞILMA

Gündem olan haberlerin ardından yapılan açıklamalar ve yerel kaynaklardan gelen bilgiler, ölen kişinin Murat Divandiler olmadığını ortaya koydu. “Kobra Murat” lakabını taşıyan Murat Divandiler’in hayatta olduğu netlik kazanırken, yaşanan karışıklık kamuoyunda kafa karışıklığına neden oldu.

MURAT DİVANDİLER YAŞIYOR MU?

“Kobra Murat” olarak bilinen Murat Divandiler’in sağlık durumuna ilişkin iddiaların asılsız olduğu öğrenildi. Ünlü müzisyenin hayatta olduğu ve hakkında çıkan ölüm haberlerinin yanlış bilgiye dayandığı belirtildi.

MURAT GEMLİ KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Öte yandan, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde “Kobra Murat” lakabıyla tanınan Murat Gemli’nin hayatını kaybettiği bilgisi doğrulandı. 56 yaşındaki Gemli’nin evinde ölü bulunduğu ve ölüm nedeni ile ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.