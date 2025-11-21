Kızılcık Şerbeti Salkım kim?

Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle ekrana dönerken, 114. bölümde diziye birden fazla yeni isim dahil oluyor ve hikâye altı aylık bir zaman atlamasıyla devam ediyor. Bu nedenle hayranlar, "Kızılcık Şerbeti'nin yeni oyuncuları kimler?" sorusuna yoğun şekilde cevap arıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SALKIM KİM?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Salkım karakterine hayat veren isim Özge Borak'tır.

14 Şubat 1982'de İstanbul'da doğan Borak, henüz 8 yaşındayken Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'nü kazanarak sanat yolculuğuna adım atmıştır. Uzun yıllar sahnede ve kamerada aktif olarak yer alan oyuncu, 2013'ten itibaren 100'ün üzerinde bölümde Güldür Güldür Show kadrosunda bulunmuş, 2019 yılında ise farklı projelere yönelmek için programdan ayrılmıştır.

ÖZGE BORAK HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

Özge Borak; Kara Gün, Dedemin Fişi ve Eyvah Eyvah film serisi gibi pek çok yapımda rol almıştır. Sinema projelerinin yanı sıra Harem Kabare, Balım Müzikali, Güldür Güldür Show, Doğum Günü Partisi ve Mecbur Adam gibi tiyatro sahnelerinde de performans sergilemiştir.