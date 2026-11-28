Kızılcık Şerbeti Çimen bebeğini kaybetti mi, düşük mü yaptı, bebeği öldü mü soruları dizinin takipçilerinin gündeminde. 149. bölüm fragmanında hamile Çimen'e bir araç çarptı. Ancak Çimen'in kazadan sonra bebeğini kaybedip kaybetmediği henüz netlik kazanmadı. Fragmanda Çimen'in ve bebeğinin durumuna ilişkin kesin bir bilgi yer almıyor. Soruların yanıtı, 4 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak 149. bölümde belli olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ ÇİMEN BEBEĞİNİ KAYBETTİ Mİ?

Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'in bebeğini kaybedip kaybetmediği henüz belli değil. 149. bölüm fragmanında Çimen'e bir aracın çarptığı görülse de fragmanda Çimen'in düşük yaptığına ya da bebeğin hayatını kaybettiğine dair bir sahne bulunmuyor. Çimen'in ve bebeğinin sağlık durumu, yeni bölümde ortaya çıkacak.

ÇİMEN ÖLDÜ MÜ?

Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'in kazada hayatını kaybettiğine ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Kazanın nasıl gerçekleştiği ve Çimen'e çarpan aracın kimin kullandığı da henüz açıklanmadı.

ASENA KESKİNCİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterine hayat veren Asena Keskinci'nin diziden ayrılacağına ilişkin Show TV ya da yapım şirketi Gold Film tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Oyuncunun diziden ayrıldığına ya da karakterin hikâyesinin sona erdiğine yönelik iddialar doğrulanmış değil.

ÇİMEN'İN BEBEĞİNİN BABASI KİM?

Çimen, dizinin 147. bölümünde bebeğin babasının Emir olduğunu açıklamıştı. Ancak Salkım, bebeğin babasının Asil olabileceğini öne sürerek babalık testi yapılmasını istedi. Testin sonucuna ilişkin henüz bir gelişme yaşanmadı. 148. bölümde ise Çimen ile Emir'in evlenme kararı alması, iki aile arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ 149. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin 149. bölümü, yayın akışında bir değişiklik olmaması halinde 4 Aralık 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak. Çimen'in ve bebeğinin akıbeti yeni bölümde netlik kazanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ KANALDA?

Kızılcık Şerbeti, her cuma akşamı Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Gold Film imzalı dizi, yayın saatinde Show TV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından da izlenebiliyor.