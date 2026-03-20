Kızılcık Şerbeti hayranları heyecan ve merak içinde! "Bu akşam diziyi izleyebilecek miyiz?" sorusu, izleyicilerin gündeminde ilk sırada. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, neden yok? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 20 Mart Show TV yayın akışı! Detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Türkiye'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyicisini her hafta sürükleyici hikayesiyle ekran başına topluyor. Ancak bu akşam dizinin yayın durumu merak konusu oldu. Normal yayın gününde Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, bugün Ramazan Bayramı nedeniyle ekrana gelmeyecek.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Ramazan Bayramı nedeniyle dizinin yayın programında değişiklik yapıldı. Türkiye'de özel günlerde televizyon kanalları, halkın bayram coşkusunu yansıtacak içeriklere yer veriyor. Bu doğrultuda Show TV, dizinin yerine izleyiciyi güldürecek bir komedi filmi sunmayı tercih etti.

Yani, bu akşam ekranlarda Kızılcık Şerbeti yerine Aile Arasında izlenebilecek. Bayram nedeniyle yapılan bu değişiklik, dizinin hikayesinin akışını etkilemeyecek ve takipçiler haftaya kaldığı yerden diziyi izleyebilecek.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizi takipçilerini sevindirecek haber de burada: Kızılcık Şerbeti yeni bölümü haftaya cuma akşamı ekranlara gelecek. Yeni bölümün yayın tarihi 27 Mart Cuma saat 20:00 olarak duyuruldu.

20 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV yayın akışı ise 20 Mart için şu şekilde:

08:15 İbo ile Güllüşah – Sabah programı

10:15 Gırgıriye – Eğlence ve mizah programı

12:30 Gelin Evi – Yarışma formatı

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme – Güncel haber ve tartışma

18:45 Show Ana Haber – Günün önemli gelişmeleri

20:00 Aile Arasında – Bu akşamın komedi filmi

22:45 Aykut Enişte – Gece kuşağı sinema filmi

Bu akış, bayram coşkusuna uygun bir şekilde izleyicilere hem eğlence hem de haber seçenekleri sunuyor. Kızılcık Şerbeti hayranları ise 27 Mart'ta dizinin yeni bölümüyle ekran başına dönecek.