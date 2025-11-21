Haberler

Kızılcık Şerbeti Başak kimdir?

Kızılcık Şerbeti Başak kimdir?
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa, Işıl ve Mustafa karakterlerinin ayrılmasıyla birlikte kadroya yeni isimler dahil oldu. Bu yeni oyuncular arasında Seray Kaya da yer alıyor. Dizinin takipçileri, Seray Kaya'nın kim olduğu ve hikâyede hangi karakteri canlandıracağı konusunda meraklanmaya başladı. Peki Kızılcık Şerbeti'ne katılan Başak karakteri kimdir?

Seray Kaya, Kızılcık Şerbeti'nde "Başak" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Bu nedenle ünlü oyuncu hakkında araştırmalar artmış durumda. Televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden biri olan Seray Kaya, dizinin yeni başrolleri arasında yer alacak. Peki Kızılcık Şerbeti'ndeki Başak karakterinin hikâyesi ne? Seray Kaya kaç yaşında ve aslen nereli?

KIZILCIK ŞERBETİ BAŞAK KİMDİR?

Başak, kariyerinde önemli başarılara imza atmış, güçlü ve özgüveni yüksek bir iş kadını olarak dizinin hikâyesine dâhil oldu.

Güzel oyuncu Seray Kaya'nın Başak karakterine hayat verdiği dizide üvey babası Tuncay Keskin'i Hakan Karahan, annesine ise Begüm Tosun hayat veriyor. Ünal Holding'in Keskin ailesiyle yeni bir proje için bir araya geleceği bölüm sürprizleriyle yine çok konuşulacak.

SERAY KAYA KİMDİR?

4 Şubat 1991'de İstanbul'da dünyaya gelen Seray Kaya, televizyonun sevilen isimlerinden biridir. Oyunculuk kariyerine 2012 yılında Huzur Sokağı dizisiyle adım atan Kaya; ardından Kocamın Ailesi, Kırmızı Şapkalı Kız ve Gülümse Yeter gibi yapımlarda rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

