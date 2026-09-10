Kızılay AVM yıkılacak mı, Kızılay AVM yıkılıyor mu?

Ankara’nın merkezinde yer alan Kızılay AVM’nin yıkılıp yıkılmayacağı merak konusu oldu. “Kızılay AVM yıkılacak mı?” ve “Kızılay AVM yıkılıyor mu?” sorularına yanıt arayan vatandaşlar, AVM ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor.

KIZILAY AVM YIKILACAK MI? KIZILAY AVM YIKILIYOR MU? İŞTE SON DURUM

Ankara’nın en merkezi noktalarından Kızılay’da bulunan Kızılay AVM ile ilgili son günlerde gündeme gelen iddialar merak konusu oldu. “Kızılay AVM yıkılacak mı?” ve “Kızılay AVM yıkılıyor mu?” soruları araştırılırken, AVM yönetiminden konuya ilişkin açıklama geldi. Kızılay AVM’de kapsamlı bir yenileme çalışmasının başlatıldığı bildirildi.

KIZILAY AVM’DE YENİLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kızılay Meydanı’nda yer alan Kızılay AVM’de yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında AVM içerisindeki bazı iş yerlerinin boşaltıldığı görülürken, binada kapsamlı bir dönüşüm sürecine girildiği belirtildi.

AVM’de gerçekleştirilen çalışmalar yalnızca iç bölümlerle sınırlı kalmadı. Binanın dış cephesinde de çeşitli düzenlemeler yapılmaya başlandı.

DEV MARKA TABELALARI SÖKÜLÜYOR

Yenileme çalışmaları kapsamında Kızılay AVM’nin dış cephesinde bulunan dev marka tabelalarının sökülmesi dikkat çekti. Tabelaların kaldırılması çevredeki vatandaşların da ilgisini çekerken, çalışmalar nedeniyle AVM çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Bölgedeki hareketlilik, daha önce ortaya atılan “Kızılay AVM yıkılıyor” iddialarını da yeniden gündeme taşıdı. Ancak AVM yönetiminin açıklamasında çalışmaların yenileme kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

KIZILAY AVM YIKILACAK MI?

Kızılay AVM’nin tamamen yıkılacağı yönündeki iddialar vatandaşlar tarafından merak edilirken, yönetim tarafından yapılan açıklamada mevcut çalışmaların yenileme çalışması olduğu belirtildi.

Bu nedenle Kızılay AVM’nin yıkılacağı yönündeki iddialar ile mevcut yenileme çalışmasının birbirinden ayrılması gerekiyor. AVM içerisindeki iş yerlerinin boşaltılması ve dış cephedeki tabelaların sökülmesi ise çalışmaların kapsamlı olduğunu gösteriyor.

KIZILAY AVM’DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ankara’nın en yoğun bölgelerinden biri olan Kızılay’da bulunan AVM’de yenileme çalışmalarının ne kadar süreceği ve çalışmaların tamamlanmasının ardından Kızılay AVM’nin nasıl bir görünüme kavuşacağı merak ediliyor.

Özellikle Kızılay Meydanı’ndan geçen vatandaşlar, AVM çevresindeki güvenlik önlemleri ve devam eden çalışmalar nedeniyle son durumu yakından takip ediyor. Kızılay AVM ile ilgili yeni gelişmelerin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.