Kıskanmak neden yok, Kıskanmak yeni bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümünün yayınlanmaması, sosyal medyada “Kıskanmak neden yok?” sorusunu gündeme getirdi. Dizinin yayın saatinde ekrana gelmemesi sonrası gözler kanalın yayın takvimine çevrilirken, “Kıskanmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorusu en çok aratılan konular arasında yer aldı. Yapım ekibinden gelecek açıklama merakla bekleniyor.

KISKANMAK NEDEN YOK?

Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre bu akşam ekrana gelmesi beklenen Kıskanmak dizisinin yeni bölümü, son anda yayın akışından çıkarıldı. İddialara göre bölüm için yeterli reklam gelirinin toplanamaması, yayın planında değişikliğe gidilmesine neden oldu. Bu gelişme, dizinin takipçileri arasında büyük şaşkınlık yaratırken gözler kanal yönetiminden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

REKLAM YETERSİZLİĞİ İDDİASI GÜNDEME DAMGA VURDU

Ortaya atılan iddialar, dizinin bu haftaki bölümünün ekonomik gerekçelerle ertelendiğini öne sürüyor. Yayın sektöründe sıkça tartışılan reklam gelirleri konusu, Kıskanmak örneğiyle yeniden gündeme gelirken, dizinin yayın akışından çıkarılması “plan değişikliği mi yoksa kriz mi?” sorularını da beraberinde getirdi.

DİZİNİN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Zaten izlenme performansı açısından hassas bir süreçten geçtiği konuşulan yapımın, bu son gelişmeyle birlikte geleceği daha da belirsiz hale geldi. Sosyal medyada birçok izleyici “final mi geliyor?” sorusunu tartışmaya başlarken, dizinin devam edip etmeyeceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Gözler şimdi yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına çevrilmiş durumda.