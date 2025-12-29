Kıskanmak bu akşam var mı, yok mu? 29 Aralık Kıskanmak bu akşam neden yok? Kıskanmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

"Kıskanmak" dizisi, Türk televizyonlarının son yıllarda en çok ilgi gören yapımlarından biri olarak izleyiciyle buluşuyor. Salı akşamları yayınlanan dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla reyting rekorları kırıyor. Ancak bazı izleyiciler, 29 Aralık 2025 akşamı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Kıskanmak bu akşam var mı? İşte merak edilen tüm detaylar.

KISKANMAK BU AKŞAM VAR MI?

"Kıskanmak" dizisi, normal yayın takvimine göre her Salı günü izleyicisiyle buluşuyor. Diziyi düzenli olarak takip edenler için bu program oldukça kritik çünkü Salı akşamları, dizinin en yüksek izlenme oranlarına ulaştığı gün olarak kayıtlara geçiyor.

Ancak 29 Aralık 2025 yayın akışına göre Kıskanmak dizisi, sürpriz bir değişiklikle Pazartesi günü Now TV'de saat 20.00'de yayınlanacak.

29 ARALIK KISKANMAK BU AKŞAM NEDEN YOK?

Dizinin bu akşam yayınlanmamasının nedeni, yayın takvimindeki istisnai bir değişiklik olarak açıklanıyor. Normalde Salı günleri ekrana gelen Kıskanmak, 29 Aralık'ta pazartesi gününe kaydırılmış durumda.

Bu değişiklik genellikle yıl sonu özel programları, kanalın yayın stratejisi veya özel bölümler nedeniyle yapılabiliyor. Now TV, izleyicilere önceden duyurular yaparak, herkesin diziye zamanında ulaşabilmesini sağlıyor.

Özetle, Kıskanmak dizisi 29 Aralık Salı akşamı yayınlanmayacak, fakat bir gün önce, yani 29 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

KISKANMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Peki, merak edilen soru: Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Tarih: 29 Aralık 2025

Gün: Pazartesi

Saat: 20.00

Platform: Now TV

Yayın akışındaki bu değişiklik sadece tek seferlik olup, dizinin normal Salı günleri programı yılın ilk haftasından itibaren tekrar başlayacak. Böylece izleyiciler, diziyi her hafta aynı gün ve saatte düzenli olarak takip edebilecek.