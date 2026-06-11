Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi Sonuçları (TAM İSİM LİSTESİ) Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Proje sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

Kırsal kalkınmayı desteklemek, küçükbaş hayvancılığı güçlendirmek ve üretici tabanını genişletmek amacıyla yürütülen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Başvurular, belirlenen kriterler doğrultusunda detaylı bir puanlama sistemi üzerinden değerlendirilmiş ve hak sahipleri asil ile yedek listeler halinde sonuçlandırılmıştır. Peki, Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Proje sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Detaylar haberimizde.

KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları açıklanmış olup, değerlendirme süreci tamamlanan başvurular hak sahipliği açısından netleştirilmiştir. Açıklanan sonuçlar kapsamında başvuru sahipleri;

Asil hak sahipleri

Yedek hak sahipleri

Hak sahibi olamayan başvurular

olarak sınıflandırılmıştır.

Değerlendirme süreci, şeffaf bir puanlama sistemi üzerinden yürütülmüş ve eşit puan durumlarında önceliklendirme kriterleri devreye alınmıştır. Bu kapsamda kadın başvuru sahipleri, genç yetiştiriciler ve kayıt süresi daha eski olan işletmeler öncelikli değerlendirilmiştir.

KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJE SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Başvuru sonuçlarına erişim, resmi dijital sistemler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar, kendi başvuru durumlarını görüntülemek için sistem üzerinden kimlik bilgileri ile giriş yaparak sonuç ekranına ulaşabilmektedir.

Sonuç sorgulama sürecinde temel olarak şu adımlar izlenmektedir:

Resmi başvuru ekranına giriş yapılması

T.C. kimlik numarası ile doğrulama yapılması

Başvuru sonucu sorgulama bölümüne erişim sağlanması

Asil veya yedek durum bilgisinin görüntülenmesi

Sonuç ekranında ayrıca başvuru sahibine ait değerlendirme durumu ve hak sahipliği bilgisi yer almaktadır. Hak sahibi olan yetiştiriciler, sonraki süreçte yapılacak duyurular doğrultusunda bilgilendirilecektir.

KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Proje kapsamında oluşturulan asil ve yedek hak sahipliği listeleri, başvuru değerlendirme kriterlerine göre hazırlanmıştır. Bu listeler;

Kadın yetiştiriciler

41 yaş altı genç üreticiler

Engelli, gazi ve 1. derece şehit yakını başvuru sahipleri

Aile işletmesi sahipleri

Küçükbaş hayvancılık eğitimi bulunan üreticiler

Veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendisi başvuru sahipleri

TÜRKVET kayıt süresi ve hayvan hareketliliği bulunan işletmeler

ÇKS kayıtlı tarım arazisi sahipleri

gibi kriterlerin toplam puanlaması sonucunda oluşturulmuştur.

Eşit puan durumlarında ise sırasıyla kadın başvuru sahibi olma durumu, yaş kriteri, işletme kayıt süresi ve başvuru tarih-saat önceliği dikkate alınmıştır.

Tam isim listesi, başvuru ekranı üzerinden erişime açılmış olup asil ve yedek hak sahipleri ilgili sistemde görüntülenebilmektedir. Liste, sistemsel olarak kimlik doğrulaması sonrası kullanıcı bazlı erişim ile sunulmaktadır.