Kırklareli okullar tatil mi? 3 Şubat Salı günü Kırklareli'de okulların açık olup olmadığı merak konusu oldu. Kırklareli okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Kırklareli'de okul yok mu (KIRKLARELİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)? Detaylı bilgiler ve ilçelere göre eğitim durumu haberimizde…

KIRKLARELİ HAVA DURUMU (2–6 ŞUBAT)

2 Şubat

Hava soğuk ve bulutlu. Yer yer hafif karla karışık yağmur görülebilir.

Gündüz sıcaklığı 1–3°C, gece -4°C civarında.

3 Şubat

Parçalı bulutlu ve soğuk hava sürüyor. Yağış beklenmiyor.

Gündüz 2–4°C, gece -3°C civarında.

4 Şubat

Bulutlu, sıcaklıklar hafifçe artıyor.

Gündüz 5–7°C, gece 0–1°C civarında.

5 Şubat

Bulutlu ve ılıman. Yağmur ihtimali artıyor.

Gündüz 8–10°C, gece 3–4°C civarında.

6 Şubat

Genellikle bulutlu ve daha ılık bir gün. Yağmur görülebilir.

Gündüz 10–12°C, gece 5–6°C civarında.

Haftanın başında soğuk ve bulutlu hava hakim olurken, ortadan itibaren sıcaklıklar artıyor ve hafta sonunda yağışlar yağmur şeklinde görülebilir.

KIRKLARELİ OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.