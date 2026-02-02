Kırklareli okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Kırklareli'de okul yok mu (KIRKLARELİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Kırklareli'nde 3 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarına rağmen okullar tatil edildi mi merak ediliyor. İşte Kırklareli'de 3 Şubat Salı okulların durumu ve valiliğin resmi açıklaması…
Kırklareli okullar tatil mi? 3 Şubat Salı günü Kırklareli'de okulların açık olup olmadığı merak konusu oldu. Kırklareli okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Kırklareli'de okul yok mu (KIRKLARELİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)? Detaylı bilgiler ve ilçelere göre eğitim durumu haberimizde…
KIRKLARELİ HAVA DURUMU (2–6 ŞUBAT)
2 Şubat
Hava soğuk ve bulutlu. Yer yer hafif karla karışık yağmur görülebilir.
Gündüz sıcaklığı 1–3°C, gece -4°C civarında.
3 Şubat
Parçalı bulutlu ve soğuk hava sürüyor. Yağış beklenmiyor.
Gündüz 2–4°C, gece -3°C civarında.
4 Şubat
Bulutlu, sıcaklıklar hafifçe artıyor.
Gündüz 5–7°C, gece 0–1°C civarında.
5 Şubat
Bulutlu ve ılıman. Yağmur ihtimali artıyor.
Gündüz 8–10°C, gece 3–4°C civarında.
6 Şubat
Genellikle bulutlu ve daha ılık bir gün. Yağmur görülebilir.
Gündüz 10–12°C, gece 5–6°C civarında.
Haftanın başında soğuk ve bulutlu hava hakim olurken, ortadan itibaren sıcaklıklar artıyor ve hafta sonunda yağışlar yağmur şeklinde görülebilir.
KIRKLARELİ OKULLAR TATİL Mİ?
3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.