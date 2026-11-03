Killa Hakan öldü mü, yaşıyor mu? Killa Hakan neden yoğun bakıma kaldırıldı, hastalığı ne?

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Killa Hakan'ın avukatı Şükrü Sarıdere, sanatçının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, rapçinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü doğruladı ve asılsız haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu. İşte Killa Hakan'ın sağlık durumuna dair bilinenler.

KİLLA HAKAN ÖLDÜ MÜ?

Hayır, Killa Hakan hayatta. Sosyal medyada Killa Hakan'ın hayatını kaybettiğine dair paylaşımlar yapılsa da bu iddialar doğru değil. Sanatçının avukatı Şükrü Sarıdere, Killa Hakan'ın hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı ve kamuoyunu asılsız haberlere itibar etmemeye çağırdı.

KİLLA HAKAN NEDEN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI?

Killa Hakan, yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sanatçının avukatı Şükrü Sarıdere, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Killa Hakan yaşamış olduğu bir sağlık sorunu nedeniyle şu anda hastanede yoğun bakımda tedavi görmekte."

KİLLA HAKAN'IN HASTALIĞI NE?

Killa Hakan'ın hastalığına ve durumunun ciddiyetine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Avukat Şükrü Sarıdere, şu aşamada paylaşılabilecek bilgilerin sınırlı olduğunu belirtti. Sanatçının hangi hastanede tedavi gördüğü de açıklanmadı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Killa Hakan'ın avukatı Şükrü Sarıdere, açıklamasında sanatçının ve ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini ve doğrulanmamış bilgilerin yayılmamasını rica etti. Sarıdere, yeni ve doğrulanmış bir gelişme olması halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

KİLLA HAKAN DAHA ÖNCE DE YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Killa Hakan, Haziran 2022'de de Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Sanatçı, haftalarca süren tedavisinin ardından 30 Haziran 2022'de taburcu edilmiş, Eylül 2022'de ise iyileşme sürecine girdiğini açıklamıştı.

KİLLA HAKAN KİMDİR?

Killa Hakan'ın gerçek adı Hakan Durmuş. 3 Mart 1973'te Almanya'nın başkenti Berlin'de doğan sanatçı, Türkçe rap müziğin öncü isimleri arasında yer alıyor. Uzun yıllar Almanya'da müzik çalışmalarını sürdüren Killa Hakan, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da geniş bir hayran kitlesine sahip.

KİLLA HAKAN KAÇ YAŞINDA?

1973 doğumlu olan Killa Hakan, 53 yaşında.