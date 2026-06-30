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Kıbrıs tatlısı tarifi: Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Pratik, az malzemeli, evde kolayca yapılabilen Kıbrıs tatlısı...

Kıbrıs tatlısı tarifi: Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Pratik, az malzemeli, evde kolayca yapılabilen Kıbrıs tatlısı...
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Kıbrıs tatlısı tarifi, son dönemde pratik ve az malzemeli tatlı arayanların en çok araştırdığı tarifler arasında yer alıyor. Hem şerbetli hem de kremalı yapısıyla dikkat çeken Kıbrıs tatlısı, evde kolayca hazırlanabilmesi sayesinde yoğun ilgi görüyor. Peki, Kıbrıs tatlısı tarifi: Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Pratik, az malzemeli, evde kolayca yapılabilen Kıbrıs tatlısı...

Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır sorusu, özellikle evde kolay tatlı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Az malzemeyle hazırlanan ve kısa sürede sofraları süsleyen Kıbrıs tatlısı, hem lezzeti hem de hafif yapısıyla öne çıkıyor. Pratik Kıbrıs tatlısı tarifi ve yapım aşamaları haberimizde...

KIBRIS TATLISI TARİFİ

Kıbrıs tatlısı, irmikli keki ve üzerindeki kremasıyla oldukça sevilen, hafif ve şerbetli bir tatlıdır. İşte evde kolayca yapabileceğiniz klasik Kıbrıs tatlısı tarifi:

Malzemeler

Keki için:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı galeta unu
  • 1 su bardağı hindistan cevizi
  • 1 su bardağı dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı su
  • 1,5 su bardağı şeker
  • Birkaç damla limon suyu

Kreması için:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket krem şanti (isteğe bağlı)

Hazırlanışı

  • 1. Şerbeti hazırlayın:

Su ve şekeri tencereye alın, kaynatın. Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyip 5 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın.

  • 2. Keki yapın:

Yumurta ve şekeri çırpın. Üzerine sıvı yağ, galeta unu, hindistan cevizi, ceviz ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış fırın tepsisine dökün.

  • 3. Pişirme:

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25–30 dakika pişirin.

  • 4. Şerbetleme:

Fırından çıkan sıcak kekin üzerine soğuk şerbeti dökün ve çekmesini bekleyin.

  • 5. Kremayı hazırlayın:

Süt, şeker, un ve nişastayı pişirerek muhallebi kıvamına getirin. Soğuduktan sonra isteğe bağlı krem şanti ekleyin.

  • 6. Birleştirme:

Kekin üzerine kremayı yayın. Üzerini hindistan cevizi veya fındıkla süsleyebilirsiniz.

Servis Önerisi

Buzdolabında 2–3 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin. Soğuk tüketildiğinde çok daha lezzetli olur.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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