Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Kemal Sunal denince akla gelen ilk filmlerden biri olan Kibar Feyzo, hem güldüren hem düşündüren hikâyesiyle Türk sinemasında özel bir yere sahip. Filmle ilgili olarak izleyiciler, oyuncu kadrosunu, konusunu, final sahnesinde neler yaşandığını ve çekimlerin yapıldığı yeri merak ediyor. İşte Kibar Feyzo filmi hakkında bilinmesi gerekenler, çekildiği tarih ve mekânlar dâhil tüm detaylar…

KİBAR FEYZO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kibar Feyzo filmi konusu, köy ağalığı düzenini ve başlık parası geleneğini mizahi bir dille ele alır. Film, sevdiği kız Gülo'ya kavuşabilmek için başlık parası ödemek zorunda kalan Feyzo'nun yaşadıklarını konu alır. Feyzo, para kazanmak amacıyla İstanbul'a çalışmaya gider ve burada işçi hakları, sendikalaşma ve toplumsal eşitlik gibi kavramlarla tanışır. Köyüne döndüğünde ise öğrendiklerini ağalık sistemine karşı kullanarak hem kendi hakkını hem de köylünün hakkını savunmaya başlar. Kemal Sunal'ın canlandırdığı Feyzo karakteri üzerinden film, adaletsizlik, sömürü ve sınıf farkı gibi konuları güldürürken düşündüren bir anlatımla izleyiciye sunar.

KİBAR FEYZO FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kibar Feyzo filmi oyuncuları ve kadrosu, Türk sinemasının usta isimlerinden oluşur. 1978 yapımı filmde öne çıkan oyuncular şunlardır:

• Kemal Sunal – Feyzo

• Müjde Ar – Gülo

• Şener Şen – Maho Ağa

• Adile Naşit – Feyzo'nun annesi

• İhsan Yüce – Bilo (aynı zamanda filmin senaristi)

Yönetmen : Atıf Yılmaz

Senaryo : İhsan Yüce

Kemal Sunal'ın saf ama bilinçlenen köylü Feyzo karakteriyle hafızalara kazınan film, özellikle Şener Şen'in Maho Ağa performansı ve güçlü yardımcı oyuncu kadrosuyla Türk sinema tarihinin en sevilen yapımları arasında yer alır.

KİBAR FEYZO FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Kibar Feyzo filmi, 1978 yılında çekilmiştir. Film, ağırlıklı olarak Adana'nın Karataş ilçesi ve çevresindeki köylerde çekilmiştir. Ayrıca Feyzo'nun çalışmak için gittiği şehir sahneleri İstanbul'da filme alınmıştır.

Köy ağalığı düzenini ve başlık parası geleneğini ele alan hikâye için özellikle Çukurova bölgesinin kırsal dokusu tercih edilmiş, bu sayede filmde anlatılan toplumsal yapı ve atmosfer izleyiciye daha gerçekçi bir şekilde yansıtılmıştır. Yönetmen Atıf Yılmaz, mekân seçimleriyle filmin hem mizahi hem de eleştirel yönünü güçlendirmiştir.