Khaby Lame öldü mü, yaşıyor mu?

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Khaby Lame hayatta. Sosyal medyada yayılan ölüm iddiaları asılsız. Ünlü içerik üreticisinin hayatını kaybettiğine ilişkin ne resmi bir açıklama ne de güvenilir bir haber bulunuyor. Milyonlarca takipçisi bulunan Khaby Lame'in sağlık durumuna ilişkin olumsuz bir gelişme de yok. İşte Khaby Lame hakkındaki iddiaların aslı ve fenomenin hayatına dair merak edilenler.

KHABY LAME ÖLDÜ MÜ?

Hayır, Khaby Lame ölmedi. Sosyal medyada yayılan ve Khaby Lame'in hayatını kaybettiğini öne süren paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor. Khaby Lame'in kendisinden, ailesinden ya da ekibinden bu yönde yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

KHABY LAME ÖLÜM İDDİALARI DOĞRU MU?

Khaby Lame hakkındaki ölüm iddiaları doğru değil. Ünlü isimlerle ilgili asılsız ölüm haberleri, sosyal medyada etkileşim almak amacıyla zaman zaman hızla yayılabiliyor. Uzmanlar, bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi ve bilgilerin güvenilir kaynaklardan teyit edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

KHABY LAME KİMDİR?

Khaby Lame, 9 Mart 2000'de Senegal'de doğdu. Küçük yaşta ailesiyle birlikte İtalya'ya taşındı ve çocukluğunu İtalya'nın Chivasso kentinde geçirdi. Pandemi döneminde fabrikadaki işini kaybetmesinin ardından TikTok'ta video paylaşmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan karmaşık "hayat kolaylaştırıcı" videolara hiç konuşmadan, yalnızca el hareketleri ve yüz ifadeleriyle verdiği esprili tepkilerle kısa sürede dünya çapında ün kazandı.

KHABY LAME KAÇ YAŞINDA?

9 Mart 2000 doğumlu olan Khaby Lame, 26 yaşında.

KHABY LAME NE İŞ YAPIYOR?

Khaby Lame, dünyanın en çok takip edilen TikTok hesaplarından birine sahip. İçerik üreticiliğinin yanı sıra pek çok uluslararası markanın reklam yüzü oldu ve çeşitli projelerde yer aldı. 2022 yılında İtalya vatandaşlığı aldı.