Kerimcan Durmaz sahne olayı nedir? Kerimcan Durmaz konserinde sahnede ne oldu, seyirciye mi vurdu?

Kerimcan Durmaz'ın Antalya konserinde yaşanan olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Konser sırasında bir seyircinin yüzüne yakın mesafeden konfeti patlatmasının ardından yaşanan gerginlik, "Kerimcan Durmaz sahnede ne yaşadı?" ve "Kerimcan Durmaz seyirciye mikrofonla mı vurdu?" sorularını beraberinde getirdi. İşte konser sırasında yaşanan olayın perde arkası ve Kerimcan Durmaz'ın açıklaması...

KERİMCAN DURMAZ SAHNE OLAYI NEDİR?

Kerimcan Durmaz, Antalya'nın Kemer ilçesinde sahne aldığı bir eğlence mekanında konser verdiği sırada beklenmedik bir olay yaşadı. Performansı devam ederken seyirciler arasındaki bir kişi, Durmaz'ın yüzüne çok yakın mesafeden konfeti patlattı. Ani patlamanın etkisiyle şok yaşayan Durmaz, yaşanan olaya sert tepki gösterdi. Olayın ardından güvenlik görevlileri müdahale ederek ortamı sakinleştirirken, Durmaz programına devam etti.

Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Kerimcan Durmaz, konfeti patlatan grubun gece boyunca kendisini rahatsız ettiğini ve son yaşanan olayın sabrını taşırdığını belirterek, yaşanan görüntüler nedeniyle kendisini sevenlerden özür diledi.

KERİMCAN DURMAZ SAHNESİNDE NE OLDU?

Sahne performansı sırasında izleyiciler arasından bir kişinin yüzüne doğru konfeti patlatması üzerine Kerimcan Durmaz büyük bir panik ve acı yaşadı. Yaşanan gerginlik kısa süre içerisinde büyürken, güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Konserde yaşanan anlar cep telefonu kameralarına yansıdı ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

KERİMCAN DURMAZ SEYİRCİYE Mİ VURDU?

Evet. Yaşanan olayın ardından Kerimcan Durmaz, elindeki mikrofonla konfeti patlattığını belirttiği kişiye doğru hamlede bulundu. Olayın ardından yaptığı açıklamada ise bunun anlık bir refleks olduğunu ifade ederek, aynı grubun gece boyunca kendisini taciz ettiğini ve yüzüne hedef alınarak konfeti patlatılmasının sabrını taşırdığını söyledi. Durmaz ayrıca yaşanan görüntüler nedeniyle takipçilerinden ve sevenlerinden özür diledi.