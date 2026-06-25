Kerbela Olayı, İslam tarihinin en kritik dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen, 680 yılında Irak sınırları içerisinde yer alan Kerbela şehrinde meydana gelen tarihsel bir hadisedir. Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ile birlikte 72 kişinin şehit edilmesiyle sonuçlanan bu olay, İslam dünyasında siyasi ve toplumsal etkileri bakımından derin izler bırakmıştır. Peki, Kerbela olayı nedir, ne zaman oldu? Kerbela'da şehit düşen 72 kişi kimdir? Detaylar...

KERBELA OLAYI NEDİR?

Kerbela Olayı, Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam toplumunda ortaya çıkan siyasi otorite tartışmaları ve hilafet mücadelelerinin bir sonucu olarak değerlendirilen tarihi bir olaydır.

Hz. Osman’ın öldürülmesi sonrasında başlayan siyasi gerilimler, Hz. Ali ve Muaviye arasında yaşanan anlaşmazlıklarla daha da derinleşmiştir. Muaviye’nin vefatının ardından oğlu Yezid’in halife olmasıyla birlikte, İslam dünyasında yeni bir siyasi kriz ortaya çıkmıştır.

Bu süreçte Hz. Hüseyin, Yezid’in biat talebini kabul etmeyerek ailesi ve az sayıdaki destekçisiyle birlikte Kufe’ye doğru yola çıkmıştır. Ancak Kerbela bölgesinde Yezid’e bağlı ordu tarafından kuşatılmış ve yaşanan çatışmalar sonucunda Hz. Hüseyin ile birlikte 72 kişi şehit edilmiştir.

Kerbela Olayı, İslam tarihindeki siyasi ayrışmaların en dramatik sonuçlarından biri olarak kabul edilmektedir.

KERBELA OLAYI NE ZAMAN OLDU?

Kerbela Olayı, Hicri takvime göre 61. yılın Muharrem ayı içerisinde gerçekleşmiştir. Olayın gelişimi birkaç güne yayılmıştır.

Muharrem ayının 7. gününde Hz. Hüseyin ve beraberindekiler Kerbela bölgesinde kuşatılmıştır.

Su kaynaklarının kesilmesiyle birlikte kamp ağır bir abluka altına alınmıştır.

Muharrem ayının 9. gününde su tamamen tükenmiştir.

Muharrem ayının 10. günü ise Kerbela Savaşı yaşanmış ve Hz. Hüseyin ile beraberindeki 72 kişi şehit edilmiştir.

Miladi takvime göre Kerbela Olayı, 10 Ekim 680 tarihinde meydana gelmiştir.

KERBELA'DA ŞEHİT DÜŞEN 72 KİŞİ KİMDİR?

Kerbela’da şehit edilen 72 kişi, Hz. Hüseyin’in yanında yer alan aile üyeleri, yakınları ve destekçilerinden oluşmaktadır. Bu isimler, Kerbela hadisesinin tarihsel kaynaklarında farklı gruplar halinde zikredilmektedir.

Kerbela’ya varmadan önce şehit olanlar

Müslim bin Akil

Muhammed bin Müslim Akil

İbrahim bin Müslim Akil

Meşkur

Hani

Muhammet bin Kesiyr

Mahdum bin Muhammet Kesiyr

Kays bin Arabi

Gülam Selam

Kerbela’da Hz. Hüseyin ile birlikte şehit olanlar

Hür bin Riyah

Ali bin Hur

Urve bin Gulam Hur

Mis’ab bin Riyah Hur

Abdullah Arm bin Kelbi Ebu Talip

Berir bin Hasini Hamadani

Veheb bin Kelbi

Ömer bin Halil

Halil bin Ömer

Said bin Hanzala

Ömer Abdullah Muhyi

Vekkas bin Malik

Serih bin Ubeyd

Müslim bin Avsece

Mahdum bin Müslim

Hilal bin Raf’i

Abdurrahman bin Abdullah

Yahya bin Müslim Mazeni

Abdurrahman bin Ürve

Maik bin Enes

Ömer bin Muta

Hasim bin Utbe Vakkas

Fazl bin Ali Mürteza

Habib bin Mezahir

Hamza bin Harir

Zeyd bin Muhacir Cafi

Enes bin Ma’kel

Zehir bin Hassan

Cafer bin Müezzin

Yusuf bin Haris

Maik bin Utbe

Faris

Hanzala bin Sa’d

Zeyd bin Ziyad Saabi

Sa’d bin Abdullah

Cebave bin Haris

Ömer bin Cebave

Muhammed bin Mikdad

Abdullah bin Deccane

Saad bin Gulam Mevley-i

Kays bin Rebia

Sit bin Seyyid

Ömer bin Ferrat

Müslim bin Hammad

Abdullah bin Müslim

Cafer bin Akil

Abdurrahman bin Meczub Ilahi Sarib

Muhammed bin Abdullah Cafer

Muhammed bin Avf Abdullah

Avn bin Avf

Abdullah bin İmam Hasan

Muhammed bin Enes

Sa’d bin Deccane

Firuzan

Kasım bin İmam Hasan

Ebubekir bin İmam Hasan

Osman bin Ali

Avn bin İmam Ali

Abdullah bin İmam Ali

Abbas bin İmam Ali

Ali Ekber bin İmam Hüseyin

Ali Asgar bin İmam Hüseyin

İmam Hüseyin bin İmam Ali

Bu isimler, Kerbela hadisesi çerçevesinde şehit edilen kişiler arasında kaynaklarda yer alan toplu listeyi oluşturmaktadır.