Kerbela olayı nedir, ne zaman oldu? Kerbela'da şehit düşen 72 kişi kimdir?
Kerbela Olayı, 680 yılında Irak’ın Kerbela şehrinde meydana gelen ve Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ile 72 arkadaşının şehit edilmesiyle sonuçlanan tarihi bir hadisedir. İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen bu olay, siyasi ve toplumsal etkileriyle yüzyıllar boyunca hafızalarda yer etmiştir. Peki, Kerbela olayı nedir, ne zaman oldu? Kerbela'da şehit düşen 72 kişi kimdir? Detaylar haberimizde.
Kerbela Olayı, İslam tarihinin en kritik dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen, 680 yılında Irak sınırları içerisinde yer alan Kerbela şehrinde meydana gelen tarihsel bir hadisedir. Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ile birlikte 72 kişinin şehit edilmesiyle sonuçlanan bu olay, İslam dünyasında siyasi ve toplumsal etkileri bakımından derin izler bırakmıştır. Peki, Kerbela olayı nedir, ne zaman oldu? Kerbela'da şehit düşen 72 kişi kimdir? Detaylar...
KERBELA OLAYI NEDİR?
Kerbela Olayı, Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam toplumunda ortaya çıkan siyasi otorite tartışmaları ve hilafet mücadelelerinin bir sonucu olarak değerlendirilen tarihi bir olaydır.
Hz. Osman’ın öldürülmesi sonrasında başlayan siyasi gerilimler, Hz. Ali ve Muaviye arasında yaşanan anlaşmazlıklarla daha da derinleşmiştir. Muaviye’nin vefatının ardından oğlu Yezid’in halife olmasıyla birlikte, İslam dünyasında yeni bir siyasi kriz ortaya çıkmıştır.
Bu süreçte Hz. Hüseyin, Yezid’in biat talebini kabul etmeyerek ailesi ve az sayıdaki destekçisiyle birlikte Kufe’ye doğru yola çıkmıştır. Ancak Kerbela bölgesinde Yezid’e bağlı ordu tarafından kuşatılmış ve yaşanan çatışmalar sonucunda Hz. Hüseyin ile birlikte 72 kişi şehit edilmiştir.
Kerbela Olayı, İslam tarihindeki siyasi ayrışmaların en dramatik sonuçlarından biri olarak kabul edilmektedir.
KERBELA OLAYI NE ZAMAN OLDU?
Kerbela Olayı, Hicri takvime göre 61. yılın Muharrem ayı içerisinde gerçekleşmiştir. Olayın gelişimi birkaç güne yayılmıştır.
Muharrem ayının 7. gününde Hz. Hüseyin ve beraberindekiler Kerbela bölgesinde kuşatılmıştır.
Su kaynaklarının kesilmesiyle birlikte kamp ağır bir abluka altına alınmıştır.
Muharrem ayının 9. gününde su tamamen tükenmiştir.
Muharrem ayının 10. günü ise Kerbela Savaşı yaşanmış ve Hz. Hüseyin ile beraberindeki 72 kişi şehit edilmiştir.
Miladi takvime göre Kerbela Olayı, 10 Ekim 680 tarihinde meydana gelmiştir.
KERBELA'DA ŞEHİT DÜŞEN 72 KİŞİ KİMDİR?
Kerbela’da şehit edilen 72 kişi, Hz. Hüseyin’in yanında yer alan aile üyeleri, yakınları ve destekçilerinden oluşmaktadır. Bu isimler, Kerbela hadisesinin tarihsel kaynaklarında farklı gruplar halinde zikredilmektedir.
Kerbela’ya varmadan önce şehit olanlar
Müslim bin Akil
Muhammed bin Müslim Akil
İbrahim bin Müslim Akil
Meşkur
Hani
Muhammet bin Kesiyr
Mahdum bin Muhammet Kesiyr
Kays bin Arabi
Gülam Selam
Kerbela’da Hz. Hüseyin ile birlikte şehit olanlar
Hür bin Riyah
Ali bin Hur
Urve bin Gulam Hur
Mis’ab bin Riyah Hur
Abdullah Arm bin Kelbi Ebu Talip
Berir bin Hasini Hamadani
Veheb bin Kelbi
Ömer bin Halil
Halil bin Ömer
Said bin Hanzala
Ömer Abdullah Muhyi
Vekkas bin Malik
Serih bin Ubeyd
Müslim bin Avsece
Mahdum bin Müslim
Hilal bin Raf’i
Abdurrahman bin Abdullah
Yahya bin Müslim Mazeni
Abdurrahman bin Ürve
Maik bin Enes
Ömer bin Muta
Hasim bin Utbe Vakkas
Fazl bin Ali Mürteza
Habib bin Mezahir
Hamza bin Harir
Zeyd bin Muhacir Cafi
Enes bin Ma’kel
Zehir bin Hassan
Cafer bin Müezzin
Yusuf bin Haris
Maik bin Utbe
Faris
Hanzala bin Sa’d
Zeyd bin Ziyad Saabi
Sa’d bin Abdullah
Cebave bin Haris
Ömer bin Cebave
Muhammed bin Mikdad
Abdullah bin Deccane
Saad bin Gulam Mevley-i
Kays bin Rebia
Sit bin Seyyid
Ömer bin Ferrat
Müslim bin Hammad
Abdullah bin Müslim
Cafer bin Akil
Abdurrahman bin Meczub Ilahi Sarib
Muhammed bin Abdullah Cafer
Muhammed bin Avf Abdullah
Avn bin Avf
Abdullah bin İmam Hasan
Muhammed bin Enes
Sa’d bin Deccane
Firuzan
Kasım bin İmam Hasan
Ebubekir bin İmam Hasan
Osman bin Ali
Avn bin İmam Ali
Abdullah bin İmam Ali
Abbas bin İmam Ali
Ali Ekber bin İmam Hüseyin
Ali Asgar bin İmam Hüseyin
İmam Hüseyin bin İmam Ali
Bu isimler, Kerbela hadisesi çerçevesinde şehit edilen kişiler arasında kaynaklarda yer alan toplu listeyi oluşturmaktadır.