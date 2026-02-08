Haberler

Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Beyazıt Öztürk, "Beyaz'la Joker" programıyla Kanal D izleyicileriyle buluşuyor. 4 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan bu yarışma, hem keyifli anlar yaşatıyor hem de düşündürücü genel kültür sorularıyla dikkat çekiyor. Kenyalı çevre aktivisti Trupena Muthoni bir ağaca kaç saat sarılarak Guiness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmiştir?

Her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin gündeminde yer alan "Beyaz'la Joker", Beyazıt Öztürk'ün samimi ve eğlenceli sunumuyla öne çıkıyor. 3 milyon TL'lik büyük ödül için yarışan katılımcılara sorulan ilginç sorular, ekran başındakiler tarafından da anbean takip ediliyor. Programdaki merak uyandıran soruların yanıtlarını ve güncel bilgileri sizler için derledik. Kenyalı çevre aktivisti Trupena Muthoni bir ağaca kaç saat sarılarak Guiness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmiştir?

KENYALI ÇEVRE AKTİVİSTİ TRUPENA MUTHONİ BİR AĞACA KAÇ SAAT SARILARAK GUİNESS DÜNYA REKORLAR KİTABI'NA GİRMİŞTİR?

A.24 saat

B. 56 saat

C.72 saat

D.7 89 saat

Cevap : C

