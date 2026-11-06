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A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçları öncesinde açıklanacak aday kadrosunda Kenan Yıldız'ın yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığı devam eden genç futbolcuyu kadroya dahil etmek istediğini ancak oyuncunun kulübünün millî takım kampına katılmasını uygun bulmadığını belirtti. Peki, Kenan Yıldız Milli Takım kadrosunda neden yok, sakat mı? Kenan Yıldız Milli Takım kadrosuna neden alınmadı? Detaylar haberimizde.

KENAN YILDIZ MİLLİ TAKIM KADROSUNDA NEDEN YOK?

Kenan Yıldız'ın A Milli Takım aday kadrosunda yer almamasının nedeni sakatlığı ve kulübünün kamp sürecine ilişkin değerlendirmesi oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığına rağmen genç futbolcuyu millî takım kadrosuna almak istediğini ifade etti. Ancak Kenan Yıldız'ın formasını giydiği kulübün, oyuncunun mevcut sağlık durumu nedeniyle kampa katılmasını uygun bulmadığı belirtildi.

Bu nedenle Kenan Yıldız'ın Belçika ve Fransa maçları öncesindeki millî takım kampında yer alması beklenmiyor.

KENAN YILDIZ SAKAT MI?

Evet. Kenan Yıldız'ın sakatlığı devam ediyor. Sergen Yalçın da yaptığı açıklamada millî futbolcunun sağlık durumuna değinerek oyuncuyu kadroya dahil etmek istediğini ancak kulübünün kamp için onay vermediğini aktardı.

Genç futbolcunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili ise bu açıklamada kesin bir takvim paylaşılmadı.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI MI?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa karşılaşmaları için belirlenen aday kadrosu, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 14.00'te Sergen Yalçın tarafından açıklanıyor. Basın toplantısı TFF'nin resmî YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlanıyor.Aday kadronun tamamı ve açıklanan isimlere ilişkin detaylar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın duyurusunun ardından netlik kazanacak.