Kazımcan sakatlandı mı? Kazımcan neden oyundan çıktı?

Güncelleme:
Fenerbahçe Galatasaray maçında yaşana mücadele sonrası Kazımcan yerde kaldı. Sporseverler Kazımcan sağlık durumunu merak ederken Kazımcan sakatlandı mı? Kazımcan neden oyundan çıktı, gibi soruların yanıtını araştırdı.

Kazımcan sakatlık yaşayıp yaşamadığı Fenerbahçe Galatasaray maçının en çok konuşulan konuları arasında er alıyor. Peki, Kazımcan sakatlandı mı? Kazımcan neden oyundan çıktı? İşte Kazımcan hakkında merak edilen soruların yanıtları...

KAZIMCAN SAKATLANDI MI?

Kazımcan ve Toreiera kafa kafaya çarpıştı. Kazımcan tedavisi için sahadan çıkarıldı.

KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR?

Kazımcan Karataş, 16 Ocak 2003 doğumlu, İzmirli Türk futbolcudur.

Mevki : Sol bek

Boy : 1.82 m

Ayak : Sol

Forma numarası : 88

Kariyer

Futbola 6 yaşında Altay altyapısında başladı.

2020'de Altay A takımına yükselerek profesyonel kariyerine adım attı.

Süper Lig'de ilk maçına Kasım 2021'de çıktı.

2022 yazında Galatasaray'a transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

2024'te sırasıyla MKE Ankaragücü ve Rusya ekibi Orenburg'a kiralandı.

Milli Takım

Türkiye U17, U19 ve U21 takımlarında forma giydi.

2023 yılında A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı (maçta süre almadı).

Başarılar

Galatasaray ile 2022–23 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
