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Bir dönemin en sevilen gençlik dizilerinden Kavak Yelleri'nde hayat verdiği Efe karakteriyle adından söz ettiren Dağhan Külegeç, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncunun son gelişmelerin ardından arama motorlarında "Kavak Yelleri Efe kimdir, Dağhan Külegeç kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?" soruları öne çıktı. Peki, Dağhan Külegeç kimdir? İşte ünlü oyuncunun merak edilen hayatı ve rol aldığı yapımlar...

KAVAK YELLERİ EFE KİMDİR?

Kavak Yelleri dizisinde Efe Kaygısız karakterine hayat veren isim, oyuncu Dağhan Külegeç'tir. Rahat ve esprili tavırlarıyla içindeki acıyı saklamaya çalışan Efe karakteri, dizinin en sevilen karakterlerinden biri oldu. İlk kez başrol oynadığı Kavak Yelleri, Külegeç'i asıl popülerliğine kavuşturan yapım oldu.

DAĞHAN KÜLEGEÇ KAÇ YAŞINDA?

Dağhan Külegeç, 18 Ekim 1978 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır. Terazi burcu olan Külegeç, Ekim ayında 48 yaşına girecek.

DAĞHAN KÜLEGEÇ NERELİ?

Dağhan Külegeç, İstanbul doğumludur. Sanatçı bir aileden gelen Külegeç, ünlü tiyatro sanatçısı Altan Erbulak'ın torunudur. Annesi oyuncu ve yazar Ayşe Erbulak, babası ise kaligraf Rıza Külegeç'tir.

DAĞHAN KÜLEGEÇ'İN EĞİTİM HAYATI

Dağhan Külegeç, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tamamladı.

DAĞHAN KÜLEGEÇ OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI?

Külegeç, ilk oyunculuk deneyimini 1998 yılında Baba Bana Reyting Al dizisiyle yaşadı. Bir McDonald's reklamıyla da ilk kez reklam filminde rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra kamera arkasında da çalışan Külegeç, G.A.G. programında yardımcı yönetmenlik yaptı, S'nek TV'de yayınlanan Over Game adlı bilgisayar oyunu programında ise sunucu ve yapımcı olarak yer aldı.

DAĞHAN KÜLEGEÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kavak Yelleri öncesinde ve sonrasında birçok yapımda rol alan Dağhan Külegeç'in dizileri şöyle:

1998 Baba Bana Reyting Al, 2002 Aslı ile Kerem (Konuk oyuncu), 2003-2004 Lise Defteri (Serhat), 2005-2006 Hırsız Polis (Jilet Metin), 2007-2011 Kavak Yelleri (Efe Kaygısız), 2013 Fatih, 2014-2015 Kiraz Mevsimi, 2017-2018 Yeni Gelin, 2023 Dokuz Oğuz (Ercan Korkut).

DAĞHAN KÜLEGEÇ SURVİVOR'A KATILDI MI?

Dağhan Külegeç, 2013 yılında Panama'da çekilen Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasına katıldı. Ünlüler takımında başlayan Külegeç, oyun kuralları gereği Gönüllüler takımına geçti ve yarışmada tam 12 hafta kaldı.

DAĞHAN KÜLEGEÇ'İN DİĞER ÇALIŞMALARI

Oyunculuğun yanı sıra eğitmenlik de yapan Dağhan Külegeç, Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi'nin kurucusu ve sahibidir. Ayrıca kendi adını taşıyan Dağhan Külegeç Yayınları'nın yöneticiliğini üstleniyor. Yazarlık alanında da çalışmalar yapan Külegeç, Salgın İstanbul Antoloji kitabında "Salgın Günlükleri" adlı hikâyesini yayımladı.