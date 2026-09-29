Kavak Yelleri Deniz kimdir, İbrahim Kendirci kaç yaşında, İbrahim Kendirci Kavak Yeller'inde oynadı mı, hangi dizilerde oynadı?

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Bir dönemin en sevilen gençlik dizilerinden Kavak Yelleri'nde hayat verdiği Deniz karakteriyle adından söz ettiren İbrahim Kendirci, izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Başarılı oyuncunun kariyerine dair araştırmalar yapanlar, onun hayatı ve rol aldığı yapımlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Arama motorlarında öne çıkan "Kavak Yelleri Deniz kimdir, İbrahim Kendirci kaç yaşında, İbrahim Kendirci Kavak Yelleri'nde oynadı mı, hangi dizilerde oynadı?" sorularının yanıtları haberimizde...

KAVAK YELLERİ DENİZ KİMDİR?

Kavak Yelleri dizisinin başrol karakteri Deniz Akça'ya hayat veren isim, oyuncu İbrahim Kendirci'dir. Dizide mutlu ve güvenli ailesinden kopup kendi yolunu bulmaya, büyümeye çalışan bir genci canlandıran Kendirci, bu rolle geniş bir hayran kitlesi edindi. Kavak Yelleri, ünlü oyuncunun ilk büyük oyunculuk tecrübesi oldu.

İBRAHİM KENDİRCİ KAVAK YELLERİ'NDE OYNADI MI?

Evet, İbrahim Kendirci Kavak Yelleri dizisinde başrol oynadı. Kanal D ekranlarında 2007-2011 yılları arasında yayınlanan dizide Deniz karakterini canlandıran Kendirci, başrolleri Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, Aslı Enver ve Sarp Apak ile paylaştı.

İBRAHİM KENDİRCİ KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Kendirci, 9 Eylül 1986 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. Başak burcu olan Kendirci'nin boyu 1.78 metredir.

İBRAHİM KENDİRCİ NERELİ?

İbrahim Kendirci, Gaziantep doğumludur. Salih ve Hasibe Kendirci çiftinin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen oyuncu, henüz altı aylıkken müteahhit olan babasının işleri nedeniyle ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı. Çocukluk ve gençlik yıllarını Antalya'da geçirdi.

İBRAHİM KENDİRCİ'NİN EĞİTİM HAYATI

İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamlayan İbrahim Kendirci, 2004 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nün seçmelerine katılan Kendirci, 500 kişi arasından ilk dokuza girerek okulu kazandı ve eğitimini burada tamamladı.

İBRAHİM KENDİRCİ OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI?

Oyunculuğa olan ilgisi çocuk yaşlarda başlayan Kendirci, ilkokul 3. sınıftayken Antalya Belediye Tiyatrosu'nda bir oyunda sahneye çıktı. Ortaokul ve lise yıllarında drama dersleri aldı. Konservatuvar öğrencisiyken bir ajansa kaydolan Kendirci, reklam filmlerinde rol aldıktan sonra Kavak Yelleri'nin Deniz'i olarak ekranlara adım attı.

İBRAHİM KENDİRCİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kavak Yelleri'nin ardından televizyon kariyerini sürdüren İbrahim Kendirci'nin rol aldığı diziler şöyle:

2007-2011 Kavak Yelleri (Deniz Akça), 2012 İki Yaka Bir İsmail (Üstün), 2012 Yol Ayrımı, 2013 Sevdaluk (Orhan Özbalcı), Payitaht Abdülhamid (Yusuf), 2018 Darısı Başımıza (Merter Tekinsoy), 2019 Nöbet (Kerem Gezgin), Kaçın Kurası (Yiğit).

İBRAHİM KENDİRCİ'NİN FİLMLERİ

Dizilerin yanı sıra sinemada da yer alan İbrahim Kendirci, 2013 yılında Arkadaşlar Arasında filminde rol aldı. Ayrıca Rakı Masası adlı kısa filmde kamera karşısına geçti.

İBRAHİM KENDİRCİ'NİN DİĞER ÇALIŞMALARI

Tiyatro sahnesinde de çalışmalar yapan Kendirci, 2013 yılında Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sahnelenen "Ayrılık" adlı oyunda rol aldı. Ünlü oyuncu, 2010 yılında Hande Yener'in "Uzaylı" şarkısının klibinde de yer aldı.